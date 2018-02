Candidato a alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, recibe respaldo de Carlos Calleja

Adán Perdomo, candidato a la alcaldía de Ilopango por ARENA, aseguró que la presencia de Carlos Calleja, precandidato a la presidencia de la República, aumentó el respaldo de parte del partido.

Junto a Calleja, Perdomo cerró su campaña con un recorrido por el casco urbano. "No cabe duda de que es gratificante tener a Carlos, precandidato a la presidencia, en este cierre de campaña. Nunca me ha dejado solo. Su presencia aumenta el respaldo para mi candidatura. Nos vino a dar su apoyo. Me acompañó el recorrido por el municipio ", apuntó Perdomo en plática con LA PRENSA GRÁFICA.

Por otra parte, en cuanto al recorrido, uno de los puntos más recurrentes, según el político, es la remodelación del parque de Ilopango y recalcó que: "También vamos a trabajar en la generación de empleados y vamos a llevar festivales gastronómicos al parque. Me he comprometido hoy a remodelar el parque y el mercado de Ilopango", apuntó.

De acuerdo con Perdomo, en su caminata por la ciudad mucha gente le demostró su apoyo para las elecciones del próximo domingo. "Hubo gente que pasaba de una calle a otra para irme a saludar. La gente me decía que estamos a ocho días de poder ganar y que contara con el apoyo de ellos, que yo voy a ser el alcalde. Yo los incentivé para ir a votar", apuntó Perdomo.

Luego, el aspirante a alcalde por ARENA en Ilopango indicó que este miércoles hará su segundo cierre de campaña en las Colonia Santa Lucía, una de las más populosas del municipio.