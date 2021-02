Candidato a diputado seguirá procesado

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó que el proceso en contra de Julio Enrique Mena, candidato a diputado del FMLN, sea del conocimiento del Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.

El político fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de expresiones de violencia contra la mujer y daños. En la resolución de la audiencia inicial, el encargado del Juzgado de Paz ordenó la instrucción sin detención en contra de Mena y que el caso sea enviado al Juzgado Especializado de la Mujer de la zona occidental.

Fuentes del Órgano Judicial explicaron que previo a la audiencia en el Juzgado de Paz, la ofendida, que es pareja sentimental de Mena, se retractó de las acusaciones iniciales y por las que fue detenido el 27 de enero. Por su parte, la FGR, lamentó que, nuevamente, la pareja de Mena decida retirar la denuncia como lo realizó en septiembre, cuando lo acusó de expresiones de violencia y amenazas.

Debido al proceso, la comisión política del FMLN publicó el viernes un comunicado donde exigía la destitución de Mena como candidato a diputado y se buscara a la brevedad un sustituto. Un día antes , el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó el diseño de las papeletas de votación donde aparece el rostro de Mena.

"Nadie (del FMLN) me ha informado de nada, además, no tengo una sentencia que me deshabilite", dijo Mena.