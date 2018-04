Candidato a la vicepresidencia será electo por voto directo

La militancia de ARENA tendrá también que elegir al compañero de fórmula de Carlos Calleja, es decir, al candidato a Vicepresidente de la República que llevará el partido tricolor en las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 3 de febrero del 2019.

Así lo aseguró el presidente del partido tricolor, Mauricio Interiano, ayer en la entrevista “Frente a frente”. Para el máximo dirigente del partido de oposición la celebración de otra elección demuestra que la convicción que tienen de hacer cumplir las leyes que rigen los procesos electorales.

“Vamos a cumplir la ley, la ley exige que haya una votación igual, una votación con voto directo de nuestros afiliados, así que eso es lo que vamos hacer... Esperamos que estemos llevando a cabo el proceso entre los meses de junio o julio”.

Mauricio Interiano, Presidente de ARENA

“En estos procesos nosotros debemos mostrar nuestras convicciones, la convicción por la democracia, pero también la convicción por cumplir las leyes, vamos a cumplir la ley, la ley exige que haya una votación igual, una votación con voto directo de nuestros afiliados, así que eso es lo que vamos hacer”, apuntó el también presidente del COENA.

Cuando se convocó para el proceso que definiría al candidato presidencial, fue Interiano también el que dijo que la elección del candidato a la vicepresidencia se definiría en un proceso por separado del que definió al candidato presidencial.

El pasado domingo miles de militantes empadronados en el partido acudieron a las urnas que se instalaron a nivel nacional a elegir mediante voto directo al candidato, Carlos Calleja resultó como el ganador.

Interiano dijo en ese sentido que primero terminarán de finiquitar todo lo relacionado con la elección del candidato presidencial, este proceso se desarrolló durante más de cuatro meses, en los que los tres que resultaron electos como precandidatos tuvieron la oportunidad de promocionarse en diversos medios con la militancia del partido. El presidente de ARENA dijo que el compañero de fórmula de Calleja se definirá entre los meses de junio y julio.

“Estamos esperando pasar este paso para determinar con la Comisión Electoral cómo serán las fechas y el proceso para elegir al candidato a vicepresidente, probablemente eso lo estaremos discutiendo las próximas semanas. Como siempre, los estaremos comunicando a través de los medios de comunicación y esperamos que estemos llevando a cabo el proceso entre los meses de junio o julio probablemente”, señaló Interiano.

¿Javier Simán y Gustavo López podrían ir tras la candidatura a vicepresidente? De acuerdo con opiniones que dieron los dos exprecandidatos presidenciales, no.

Simán argumentó en una entrevista con LA PRENSA GRÁFICA que el papel de un vicepresidente de la república es muy limitado y que él incluso había pedido a Calleja que fuera su compañero de fórmula. En repetidas ocasiones el empresario industrial dijo que ir de “copiloto lo marea”.

“No se trata de que yo ande buscando un puesto, se trata que yo tengo claro lo que hay que ir a hacer”, dijo Simán en una entrevista que sostuvo con este rotativo al inicio de este mes.

Por su parte, López Davidson, también en una entrevista con este medio, descartó que si no ganaba la candidatura presidencial, correría por la de la vicepresidencia. En sus argumentos expuso que si la ciudadanía veía que al no ganar un puesto iban por otro, quitarían legitimidad a lo que el partido está haciendo.

“Yo no he entrado a esto para ir buscando algo, entonces cualquier persona que entre a este proceso le van a dar algún puesto. Yo no he entrado por eso, no quiero dar esa mala imagen porque si es así, entonces le puedo decir que la próxima vez que hayan primarias en ARENA para la presidencia van a entrar 50, si no 100, para ver qué les dan”, dijo el empresario del área farmaceútica a este medio a finales de marzo pasado.

Si las opiniones de los dos exprecandidatos no cambian, se les podrían descartar del proceso para definir al candidato a la vicepresidencia. Por su parte, Calleja dijo durante el período de la campaña interna que no descartaba que una mujer lo acompañara en su búsqueda de la presidencia.

Interiano, mientras tanto, declaró que con la Comisión Electoral deben definir la magnitud del evento, dijo que la logística para realizar la elección del pasado domingo fue “muy compleja” y que “esos son los detalles que todavía tenemos que ver, pero sí tenemos que dar oportunidad a que se dé la elección como tal”.

Cuando esté completa la fórmula presidencial de ARENA, se convocará a una Asamblea General para ratificarla.

Reuniones

ARENA analiza incorporar a Calleja en diálogo con el Gobierno

El presidente del partido ARENA, Mauricio Interiano, dijo ayer tras una entrevista televisiva que analizan incorporar a Carlos Calleja en las reuniones que el partido sostiene con el Gobierno para discutir temas de país, principalmente los relacionados con materia fiscal y de seguridad.



“Siempre se mantuvo una conversación muy estrecha con los tres precandidatos presidenciales; informándoles para que cualquiera que ganara pudiéramos trabajar de la mano, alineados. Ahora, en parte de las discusiones estará nuestro candidato, Carlos Calleja. Estaremos trabajando en estos acercamientos, porque no solo se trata de las negociaciones del partido con el Gobierno, sino ir construyendo un proyecto que englobe lo que haga el Ejecutivo con la Asamblea y alcaldías”, dijo Interiano.



Ratificados

La fórmula presidencial que llevará ARENA para la elección del 3 de febrero del 2019 será ratificada en una Asamblea General, que será convocada por el COENA.