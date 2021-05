Candidato a magistrado CSJ ingresa a la comisión que busca reformas constitucionales

El candidato a magistrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Marlon Harold Cornejo, quien actualmente es magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue nombrado como nuevo integrante de la comisión Ad hoc para el estudio y propuestas de reforma a la Constitución de la República.

Cornejo Ávalos forma parte de los 15 candidatos de la lista de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador(FEDAES), siendo el más votado de las elecciones que la Federación realizó el pasado febrero.

El vicepresidente Félix Ulloa dijo que escogieron a Harold Cornejo porque él anteriormente ya había trabajado con la mesa tres de manera consistente. Además, destacó la presencia del abogado en el sector asociativo. “Es el abogado que obtuvo mayor número de votos en la elección de abogados, es el presidente del Círculo de Abogados Salvadoreños (CAS)”, aclaró.

Cornejo llega a sustituir a Geovanni Rosales, quien estaba a cargo de la mesa tres, que estudiaba la parte orgánica de la Constitución.

Consultado sobre si no existe un conflicto de interés en el hecho de que Cornejo integre una comisión instalada por el Ejecutivo, y al mismo tiempo busque una candidatura que deberá dirimir en una Asamblea dominada por el partido afín a Bukele, Ulloa dijo que no hay ningún problema. Según el vicepresidente, Cornejo no tiene relación con partidos políticos, ya que eso es requisito para formar parte de la comisión.

Este día, la Comisión se reunió con representantes de pueblos indígenas para tratar sobre reformas al artículo 63 de la Constitución.