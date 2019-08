Candidato a presidente de COENA: “ARENA debe asumir sus errores y enfrentarlos”

El candidato a la presidencia del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) de ARENA afirma que el partido necesita regresar a sus orígenes, estar más cerca de la militancia, además de asumir que desde la dirigencia del partido se tiene una deuda histórica para saldar con la población.

¿Cómo toma la decisión de lanzarse por la presidencia del COENA?

Es una decisión que nace del análisis de la realidad política que el país vive. He sido una persona que ha trabajado 16 años de manera ininterrumpida en el partido pasando por todas las estructuras y eso nos ha permitido conocer que el país ha tenido un cambio radical de hacer política. La política moderna tiende a escuchar más y hablar menos, y eso es lo que queremos impregnar en esta nueva ARENA.

¿En qué momento se decidió su candidatura?

En los primeros días después de las presidenciales del 3 de febrero. Ahí comenzamos a ver que la gente estaba cansada de personajes que vienen reciclándose. Es una palabra que no gusta, pero que es el común denominador en todos los institutos políticos, porque siempre se está pensando en las mismas personas. Pareciera que no hay un ascenso hacia las cúpulas de los partidos, y ese cambio en ascenso es inyectarle una sangre nueva a los partidos. Es así como vimos que el 3 de febrero la gente dijo que no quería grandes apellidos o grandes empresarios dirigiendo, sino que querían gente de territorio que ascendiera y tomara las riendas del partido.

¿Cómo fue el proceso para crear la planilla?

La conformación de la planilla fue de lo más difícil, no porque no tuviésemos elementos que quisieran integrarla, sino porque creíamos, parte de mi equipo y yo, que teníamos que salir con una planilla unificada porque el tiempo nos mostró que los eventos políticos previo a elecciones presidenciales nos dividen en bandos y cada que esto pasa la gente se distancia.

¿Está dividida ARENA?

Lo que quiero decir es que no hemos sabido manejar nuestras diferencias, no estamos permitiendo la crítica y mucho menos la autocrítica. Para romper con eso fue que el sector profesional, el que yo dirigía y al que renuncié, propuso una planilla que expresara la unificación de todos los sectores del partido. Pero aunque la Comisión Política y la Comisión de Notables comenzaron a ver ese tema nunca fuimos llamados ni yo ni Gerardo Awad (excanditato) y a dos o tres días de finalizar el periodo de inscripción de candidaturas nos dijeron que no habían logrado una planilla consensuada, para la que nunca nos tomaron en cuenta, pero eso sí, parte de los que fueron tomados en cuenta para esa planilla hoy son parte del equipo de Gustavo López.

La diputada Karla Hernández dijo que la planilla de Francisco Manzur es de territorio y esta es una de sus fortalezas.

Es que nosotros creemos que la planilla que dirija ARENA debe tener territorialidad y estar integrada por todos los sectores nacionalistas. Por eso comenzamos a buscar gente notable, de territorio y representativa que ha sudado la camiseta que cumpliera con el perfil que buscábamos, pero nos topamos con que llegaron las amenazas y la intimidación para que no se integraran a nuestra planilla y varios decidieron no participar, aunque concordaban con nuestra idea.

“En este momento tenemos un partido fuerte, de 850 mil votantes que esperan nuevas directrices, una nueva esperanza, pero también está esperando un presidente honesto, transparente y que reconozca los errores del pasado”.

¿De dónde llegaron esas amenazas?

Siempre vienen de las estructuras de poder, de las estructuras jerárquicas. Hemos visto eso en el territorio y por eso tuvimos el abandono de hasta cuatro elementos por las intimidaciones. Además que algunas estructuras se han dedicado a tirar líneas.

¿Se sienten en desventaja en relación con la otra planilla?

No, porque representamos a las fuerzas vivas del partido. Llevamos el mensaje de institucionalidad, los estatutos, sabemos qué hacer y representamos el mensaje de derecha, de libertad, de la libre empresa, de la familia, de la vida, consideramos al individuo como base principal de la sociedad y al Estado como un medio para potenciar al individuo. Por eso nos sentimos fuerte. Lo que sí vemos es un grupo de gente que quiere seguir enquistada y que no quiere soltar el poder.

¿Cómo evalúa los casos abiertos a cuatro diputados del partido?

Lo que está sucediendo con estos diputados es parte de lo que estamos viviendo en ARENA, no estamos permitiendo los espacios de crítica y no estamos acostumbrados y debemos entrar en una etapa en la que los areneros debemos discutir nuestras problemáticas de manera libre, lógicamente en el marco de las reglas, como sucede en cualquier familia, porque eso es lo que es ARENA, una gran familia que tiene el gran reto de mantenerse unida. Mi gran reto es buscar y consolidar la unificación de todas las estructuras.

¿Cómo cambiaría la percepción de mucha parte de la población que tiene enquistada esas frases de "devuelvan lo robado" o "los mismos de siempre"?

Esa frase nos la han pegado y es de las dolorosas que un arenero del territorio, uno que ha trabajado por mucho tiempo, puede recibir, porque hubo personajes que mancharon el partido. Algunos de ellos están presos, tienen procesos o están presos. ¿Cómo convencer que no somos ladrones? Comunicando que hay salvadoreños buenos, que estamos trabajando en beneficio de la población, acompañando las iniciativas del gobierno central, agregándole elementos, para que las propuestas que se impulsan desde ahí y la presidencia tengan efecto. También creo que ARENA debe asumir los errores del pasado y enfrentarlos porque tenemos una deuda histórica, aunque nosotros no hemos robado.

Francisco Manzur

Cargo:

Candidato a la presidencia del COENA.

Trayectoria:

expresidente de sector profesional y ex- director ejecutivo de Salvadoreños en el Exterior de ARENA.