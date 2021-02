Candidato de CD da respaldo a Miguel Pereira para elecciones municipales

Foto: cortesía

En conferencia de prensa realizada en la sede municipal de CD, en San Miguel, el candidato a alcalde por dicho partido, Geovany Flores, fue quien expresó el apoyo al actual edil migueleño.

Flores explicó que no es la primera vez que manifiestan el respaldo a Miguel Pereira, ya que en 2018, en una coalición con el FMLN, se llevó a Pereira a ganar la silla edilicia. Ayer, firmaron una alianza para garantizar que la perla de oriente "continúe en la ruta del desarrollo", según afirmó el candidato del CD.

Flores afirmó que esta decisión fue tomada debido al acercamiento de Pereira con las comunidades de San Miguel. "La gente me ha dicho que quieren votar por mí, pero que no quieren perder los programas que tiene la actual administración, por lo que ellos me han pedido que apoye a Miguel Pereira, por eso junto a mi equipo de trabajo hemos decidido sumarnos a este reto" dijo.

Además, el candidato a alcalde por el CD instó a sus seguidores a endosar su respaldo al candidato efemelenista . "Yo pido a mis simpatizantes que voten por Miguel Pereira" afirmó.

Miguel Pereira, por su parte, se mostró agradecido con las bases y la junta directiva municipal del CD y se comprometió que al ganar las elecciones, continuará con “el desarrollo de la agenda social sin precedentes, así como el desarrollo del municipio”.

"A pesar de que Geovany Flores tiene buena aceptación con los migueleños, él y su equipo han decidido sumarse a nuestro trabajo para garantizar que los otros no regresen a administrar la alcaldía como que fuera finca personal", dijo Pereira.

El alcalde migueleño resaltó las coincidencias que tiene su propuesta de campaña con la de Cambio Democrático. "Tenemos cosas en común con las autoridades municipales de CD, en primer lugar la rendición de cuentas en la municipalidad (…), por lo que ellos se unen a nosotros para garantizar la transparencia de la agenda social y muchos proyectos que tenemos para los próximos tres años", dijo.