Candidato de GANA a alcaldía de Metapán regaló dinero desde una avioneta a cambio del voto

La campaña electoral del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) por la alcaldía de Metapán cerró con polémica, luego que hojas volantes con dinero engrapado pidiendo el voto a favor del candidato del partido de la golondrina, Ricardo Polanco, fueran lanzadas esta mañana desde una avioneta en el municipio.

El propio candidato a la comuna, junto a otra fuente del partido, aceptaron el hecho y explicaron por qué lo realizaron, al intentar justificar que lo regalado en las hojas volantes no eran grandes cantidades de dinero.

“Fue poco. No fue mucho. Sí se tiró pero no en la magnitud que la gente cree”, apuntó Polanco cuando fue cuestionado del tema. “Se tiraron alrededor de 40 mil volantes, pero no todos llevaban dinero. Llevaban pero escasamente. Entre cada equis cantidad, unos de a $1”, agregó el candidato.

“A una piñata en una fiesta de un niño usted le puede echar dulces y puede echar, no sé, unos billetes de a $1 pero no es cosa que tampoco los 40 mil volantes llevaran dinero. Tampoco. Se hizo como premio a los habitantes de Metapán, en unos iban billetes de a $1, en otro billetes de $5, de $10; unos $500”, insistió Polanco, que aceptó que la idea de la actividad era “mandar el mensaje de orientación al voto, porque de un lado llevaba la foto del concejo, queriendo lucir nuestro concejo, que somos diferente y del otro la bandera de la golondrina marcada”.

Así como Polanco, la información también fue confirmada por otra fuente del partido. Actualmente, la alcaldía de Metapán está en manos de José Rigoberto Pinto, del Partido de Conciliación Nacional (PCN).

“Quien lo agarró, lo agarró. Lastimosamente, el viento no ayudó en Metapán. Nosotros lo lanzamos al suertudo que fuera”, indicó la fuente, que explicó que el partido tenía dinero suficiente para hacer cinco cierres de campaña, pero que, en lugar de eso, optaron mejor por regalar el dinero.

“Estábamos preparados, no podemos por la pandemia. Nos da miedo por el covid. Y la gente, pobrecita, no podés jugar ni con la necesidad ni con el hambre de la gente por una plancha o una cocina. Entonces, lo tiramos a lo que cayó, por igualdad. Conocimos la carencia en muchos lugares. En esos lugares pusimos de a $20. El dinero ya estaba desde hace más de seis meses, no hay problema”, agregó la fuente.

Delito

Sin embargo, la acción realizada por Polanco y su partido fue considerada como delito por parte de la abogada Ruth Eleonora López, quien citó el artículo 295, literal b, del código penal, el cual establece los motivos que pueden inducir a considerar una acción como fraude electoral.

Así, el artículo en cuestión menciona que serán sancionados con pena de entre cuatro a seis años de cárcel si el fraude fuese cometido, de acuerdo al inciso b, por: “el que pagare dinero o especie o por medio de ofertas de beneficios particulares recibidas o prometidas, para inducir a un elector a votar por determinado partido o candidato o para abstenerse de votar o de anular su voto”.

“La inducción al voto es lo de menos, porque todavía está en período electoral”, apuntó, tomando en cuenta que hoy es el último día para dicho fin, de acuerdo a lo dispuesto en el código electoral. “El tema es el financiamiento de la campaña, que no hay una regulación que le prohiba hacer eso. Es un fraude electoral”, explicó.

“Es delito, es peor. La inducción al voto no está en el código electoral, eso, para mí, es un tema penal clarísimo”, indicó la abogada.

Este medio intentó contactar con Nelson Guardado, presidente del partido GANA, para conocer si la actividad era del conocimiento del partido y su opinión sobre la misma. Sin embargo, Guardado dijo desconocer la actividad y no emitió más comentarios.