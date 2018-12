Candidato de GANA es irresponsable: Martínez

La falta de conocimiento, liderazgo y valor refleja desde la perspectiva del candidato del FMLN, Hugo Martínez, que su contrincante de GANA, Nayib Bukele, haya llamado a las calles por algo que supuestamente estaba pasando en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Nuestro sistema democrático establece todos los recursos legales para que si uno no está conforme con algo, con una supuesta decisión, pueda llevar los caminos legales para apelar... Por qué recurrir a la violencia para demandar algo, que además o refleja una falta de conocimiento o una gran irresponsabilidad", expresó Martínez al ser consultado sobre el tema.

El candidato del partido oficial añadió que la Ley de Partidos Políticos en su Artículo 8 es clara al establecer la prohibición de que un partido político no puede tener colores igual al de otro que ya esté establecido o que esté en proceso de formación.

El jueves pasado en la noche, simpatizantes de Nuevas Ideas irrumpieron abruptamente en las instalaciones del Organismo Electoral. Esto ocasionó que varios empleados estuvieran sin poder salir durante horas y lograron dejar las oficinas hasta que la Policía Nacional Civil (PNC) los ayudó a evacuar.

Al día siguiente, los magistrados del TSE ofrecieron una conferencia diciendo que los pantones de los emblemas no habían sufrido ningún cambio, como lo había insinuado Bukele.

Además, aseguraron que iniciarían acciones legales ante lo que sucedió la noche anterior.

De igual forma, GANA –el partido que lleva al exalcalde como candidato y que incluso cambió su emblema para competir– se desvinculó de lo que hicieron los simpatizantes de Nuevas Ideas.

Martínez dijo que también la irresponsabilidad de Bukele quedó evidenciada cuando llamó a las calles pero él no apareció.

"Me parece que es algo extremo, algo irresponsable... Alguien que llama a la gente que salga a las calles y después se esconde detrás de un teléfono celular es alguien que no tiene liderazgo, no tiene responsabilidad para asumir las consecuencias de un llamado a ir a las calles", enfatizó Martínez.

Agregó que no se puede considerar como líder a Bukele por su falta de coraje.