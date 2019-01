Candidato de GANA prefirió monólogo en un "vivo falso"

El candidato de GANA, Nayib Bukele, había confirmado participar en el segundo Debate Presidencial de ASDER, pero no llegó ni avisó que no lo haría. En sus redes sociales anunció que transmitiría "en vivo" su plataforma de gobierno a la misma hora del debate, por dos canales de televisión nacional (11 y 12, de Ángel González), el canal de Will Salgado (TVO23) y Radio Sonora (también de González).

Un par de minutos antes de las 8 de la noche, cuando la "transmisión en vivo" casi iba a llegar a la hora, la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE) explicó a través de su cuenta de Twitter que "en estos momentos no se está transmitiendo ningún evento en vivo desde nuestro auditorio".

Las imágenes mostraban a un Bukele en el auditorio de FEPADE con un escaso público. Extraoficialmente se conoció que el evento se grabó el sábado durante cuatro horas, debido a que continuamente tenía que repetirse.

La campaña de Bukele compra dos horas semanales en los canales de González.