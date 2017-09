Candidato de GANA y Bukele montan acto de auto premiación

La Dirección de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador, a cargo de Alexánder Suriano, candidato a alcalde de San Salvador por GANA, y un grupo de empleadas del área de barrido de calles entregaron ayer al alcalde Nayib Bukele un reconocimiento “por su probado trabajo a favor de la dignificación de este sector”, a pesar de las demandas en al menos cuatro instancias que enfrenta el jefe de comuna por agresión contra la síndica municipal Xochitl Marchelli.

FMLN advierte a Bukele que no permitirá más ataques al partido

Suriano admitió a este medio que la entrega del reconocimiento se promovió para mostrarle a Bukele el apoyo por las demandas por agresiones en contra de la síndica Marchelli que enfrenta en los tribunales, en la Fiscalía, Procuraduría de Derechos Humanos y en el mismo FMLN.

“Nosotros acá en Desechos Sólidos nos tratamos como una familia. El alcalde es el líder que está ahorita en la alcaldía; por lo tanto, si un familiar nuestro tiene problemas, lo apoyamos, y esta es la manera. Es con tintes políticos definitivamente el tema del concejo. En el concejo hay discusiones como hay discusiones en la Asamblea”, declaró Suriano.

Síndica del FMLN denuncia atrasos en obras de Bukele

Cuando a Bukele se le preguntó si no era contradictorio el evento con los procesos que enfrenta, dijo: “Yo soy un hombre que he defendido los derechos de la mujer toda mi vida. Hemos creado la Secretaría de la Mujer. Las mujeres que trabajan con nosotros pueden decirlo. Este no es un tema de la mujer. Está más que demostrado: es un tema político, es una pita que se ha ido tensando de varios años”.

Marta Hurtado, de barrido de calles, manifestó: “En su gestión laboral nos ha valorado como mujeres, nos ha permitido valorarnos como mujeres”.

Bukele ya tiene antecedentes de enfrentarse a mujeres del FMLN

Marchelli reveló en una entrevista con el Canal Gentevé que Bukele la trató mal. “Se me salieron un par de lágrimas, agaché la cabeza. Cuando regresó, me dice que vaya a llorar a la municipal, que les pida que sea la candidata, y me dice: ‘Sos una maldita traidora, ¡bruja!’ Y me tiró una manzana. Si yo no me aparto, me cae en el rostro”, expresó.

13 y 21 de Sept. de 2017 Dirigencia apoyó demandas

La síndica presentó demandas ante el Tribunal de Ética del partido y ante la FGR. Estas acciones cuentan con el respaldo de la dirigencia del partido oficial.