Candidato de Nuevas Ideas inicia gira por el país

Xavier Zablah, aspirante a la presidencia del partido Nuevas Ideas, inició una gira nacional para transmitir su visión de cara a las elecciones internas y a los comicios municipales y legislativos de 2021.

"Lo único que importa acá no es la elección interna de Nuevas Ideas, es cómo ganaremos en 2021", aseguró.

Zablah lanzó su postulación el pasado 7 de febrero. Comenzó su recorrido en el municipio de Ahuachapán y luego se dirigió a miembros del partido en la ciudad de Sonsonate.

Al evento, que marca el inicio de la gira que desarrollará previo a las elecciones internas del partido, programadas para el 1° de marzo, asistieron pobladores de Atiquizaya, El Refugio, San Lorenzo, Tacuba, Guaymango y San Pedro Puxtla.

Unidad

Para el proceso de primarias, Nuevas Ideas cuenta con 2,636 candidatos a Consejeros Políticos Municipales, 582 aspirantes a dirigir una Secretaría General Municipal y 78 candidatos a Secretarías Departamentales.

Durante su discurso, Zablah instó a los miembros del partido a estar más unidos y recalcó que solo siendo un bloque sólido podrán llegar lejos.

"No perdamos a Dios de nuestro lado, no lo hagamos personal, no se trata de nosotros. No es quién es el mejor o quién ganará el cargo (...) Si nos organizamos, si nos comportamos, si no peleamos, si estamos juntos, no se imaginan las cosas lindas que podemos hacer por el país", recalcó.

Zablah fue enfático en señalar que el enemigo del partido no está entre sus filas, sino fuera. "Somos medio millón de afiliados, el enemigo no está entre nosotros, está en la Asamblea Legislativa", expresó.

Sin embargo, señaló que, si llegara a existir infiltrados o personas que no trabajen con la misma intensidad y en unidad, será la misma militancia la que se encargará de arreglar el rumbo. "¿Por qué ganamos a los ‘Goliats’ de El Salvador? Porque estábamos unidos, el pueblo defendiendo en lo que creía", explicó.

"Nuevas Ideas es un ejército social. Seamos buenas personas. Que nuestros municipios vean que somos los que marcamos la diferencia (...) Con Dios de nuestro lado, nadie contra nosotros en el 2021", sentenció.

En Sonsonate tuvo un encuentro con simpatizantes de municipios como Juayúa, Armenia, Izalco, Nahuizalco, San Julián, Santa Catarina Masahuat, Acajutla, Nahulingo, San Antonio del Monte y Sonzacate.

Zablah instó en su discurso a los miembros del partido a cerrar filas y aprender de lo que les ha funcionado para poder mantenerse como la primera fuerza política del país.

"La mejor campaña que podemos tener para 2021 es hacer bien las cosas. Las escobas y las camisas no ganan campañas (...) No acabemos la oportunidad que nos ha dado Dios. Este es el momento para organizarnos y empezar a trabajar en todo el país", dijo a los asistentes el candidato del instituto político.