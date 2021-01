Candidatos de Nuevas Ideas renuncian en Conchagua

Tres candidatos al consejo municipal por el partido Nuevas Ideas, para el municipio de Conchagua renunciaron a la planilla que competirá en las elecciones legislativas y municipales del próximo 28 de febrero.

Según señalaron, en una conferencia de prensa, el partido político no está siendo llevado por un buen camino por las estructuras municipales y departamentales.

"Nosotros ya no nos sentimos identificados con este proyecto, ya que lo presentaron con otros valores y hoy en día tienen unos muy diferentes", dijo Jhony Alexander Martel Reyes, quien era candidato a concejal.

Los excandidatos dijeron no sentirse identificados y "es por eso que estamos haciendo la renuncia pública, y agradecemos a las personas que nos apoyaron en las elecciones internas. Nos hacemos a un lado porque no nos identificamos en como se está manejando el partido" dijo Reyes.

Por su parte, José Sánchez Pineda, también candidato a concejal, dijo sentirse "acosado" por las autoridades municipales de Nuevas Ideas.

"Me han andado buscando en mi trabajo, han llegado tres veces para que firme la renuncia, hasta ya la andan redactada, yo no he querido firmarla por la confianza de las personas que votaron por mí", expresó Sánchez Pineda.

Aseguran que estas acciones son en contra de los ideales de Nuevas Ideas y en contra de la voluntad de la población de Conchagua que los eligió como candidatos a la alcaldía.

"Si hacen estas cosas conmigo como candidato a concejal, ¿qué harán con la población el día de mañana?, se burlan de nosotros como candidatos, como se burlaran de la población", aseveró José Sánchez Pineda, quien dijo ignorar el motivo que lleva a la directiva municipal de Nuevas Ideas a solicitarle la renuncia como candidato.

"Desconozco que ganan con mi renuncia, no se a quien quieren favorecer", comentó.

Las tres personas que pusieron la renuncia a Nuevas Ideas, piden a la población del municipio que "piensen bien" antes de emitir el sufragio, ya que así como los ideales del partido han sido traicionados, pueden ser traicionados los pobladores.

Comentaron que de momento no van a trabajar con ningún partido político en contienda para las próximas elecciones a pesar de que han sido "tildados como traidores".

Además dijeron no renunciar a la política, sino esperar nuevas oportunidades, donde se respete la voluntad de los votantes.

