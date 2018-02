Candidatos a alcaldía de San Miguel en foro televisivo

El miércoles pasado por la noche, los principales candidatos a Alcaldía de San Miguel se presentaron en un foro político, organizado por Canal 21 y dirigido por el periodista Ernesto López, en el que respondieron una serie de preguntas sobre las propuestas que ofrecen para solucionar los problemas del municipio. Para el desarrollo del foro se usó como base para la formulación de algunas preguntas la encuesta de LPG Datos sobre la opinión de la población migueleña en relación con los candidatos y la situación actual del municipio.

La primera interrogante de la noche fue sobre los motivos que los candidatos asistentes al foro, Wilfredo Salgado, de GANA; Orlando Ulloa, del PDC; y Javier Renderos, de ARENA, tuvieron para lanzarse a la contienda electoral.

¿Por qué quieren gobernar San Miguel? preguntó Ernesto López, a lo que cada uno de los candidatos que llegó al debate enumeró sus razones, frente a las cámaras de televisión.

Ulloa, del PDC, fue el encargado de romper el hielo y dijo que decidió competir por la comuna migueleña para cambiar la forma de ver la política, ya que en su administración tomará en cuenta la opinión del pueblo para realizar los proyectos de beneficio social.

A continuación, fue el turno del exalcalde, Wilfredo Salgado, quien dijo que regresa a la contienda electoral, porque el mismo pueblo migueleño lo quería ver de nuevo al frente de la alcaldía.

“Mi pueblo me lo ha pedido, porque a todas las comunidades que voy la gente me dice: ‘Don Will, San Miguel está estancado en estos tres años que usted no ha estado en la alcaldía’”, indicó. A la vez criticó a la actual administración, consideró que hay un mal manejo de los desechos sólidos de la ciudad y un deficiente manejo de los fondos municipales.

Javier Renderos, de ARENA, dijo que decidió dejar en pausa su profesión de médico, porque quiere retribuirle a los migueleños todo lo bueno que esta ciudad le ha brindado y además para cambiar la situación actual del municipio.

El tema de la transparencia también se tocó durante el debate, cuando Ulloa prometió que cuando sea alcalde se acabarán las “encerronas” y “las mordidas” que ocurren durante las reuniones del concejo municipal. Dijo que las sesiones del concejo municipal serán públicas para que participen los representantes y líderes de comunidades y de las fuerzas vivas del municipio.

Salgado, en cambio, aseguró que es el único de los candidatos que tiene una plan de gobierno que está basado en propuestas reales. “Mis propuestas no son para hacer publicidad y campaña política, son que la gente las puede ver y disfrutar las obras que nosotros hacemos”, añadió.

El candidato de ARENA, añadió, que sus propuestas de campaña han surgido de una consulta ciudadana que realizó el año pasado, pues considera que es el pueblo el que debe escoger sus obras y proyectos.