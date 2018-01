Candidatos a diputados con incertidumbre por trabajo del TSE

Las licitaciones atrasadas, el proceso de conformación de las juntas receptoras de Votos (JRV) son algunos de los aspectos que candidatos a diputados del departamento de San Salvador por los partidos ARENA, FMLN, GANA, PCN y PDC señalaron en el Foro Político Electoral organizado por LA PRENSA GRÁFICA.

Ramón Kury, candidato a diputado PCN

A los candidatos a diputados se les preguntó si confían en el proceso que está desarrollando el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Cada aspirante tiene una posición diferente, pero terminan de una u otra manera mostrando que tienen incertidumbre en la forma que se está desarrollando el proceso.

Por ejemplo, el diputado del partido ARENA y candidato a la reelección Norman Quijano dijo que si bien es cierto que al TSE se le debería dar un voto de confianza, hay decisiones que le hacen mantener sus reservas sobre ello.

“Quiero mantener mis reservas en cuanto al Tribunal Supremo Electoral. La demora en los procesos de licitación para las empresas que va a tener el software, la tecnología para el conteo de votos, el poco espacio que yo he visto que sea tomado el tribunal para la capacitación de las personas que van a estar responsables en cada JRV”, dijo el candidato.

Nidia Díaz, candidata a diputada FMLN

La incertidumbre de los candidatos se da pese a que los partidos políticos tienen a tres magistrados representándolos en el TSE (ARENA, FMLN y PCN). Los otros dos son nombrados para representar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En este caso el actual TSE está integrado con base en los resultados de la elección presidencial de 2014. De acuerdo con los resultados electorales de esos comicios, al FMLN le tocó proponer al presidente del TSE, Julio Olivo, mientras que ARENA propuso a Fernando Arguello Téllez y el PCN a Guadalupe Medina.

Los otros dos magistrados fueron a propuesta de la Corte Suprema de Justicia: Miguel Ángel Cardoza y Ulises Rivas Sánchez.

“Hemos tenido muy malas experiencias (con el TSE). Si nos acordamos de 2015 que la sala ordenó repetir el escrutinio en todo el departamento (de San Salvador), si nos acordamos lo que sucedió en la elección presidencial (de 2014); entonces debemos de estar atentos para que el ciudadano no pierda la fe en los procesos democráticos”.

Norman Quijano, candidato a diputado ARENA

En el caso del FMLN, es precisamente la separación de Rivas Sánchez por parte de la Sala de lo Constitucional por su posible vínculo con el partido de gobierno la que les genera desconfianza aun cuando fue electo para representar a la CSJ y no al FMLN.

“Reiterar que la mayor preocupación es en la conformación, cómo ha quedado el Tribunal Supremo Electoral. Se había mantenido un equilibrio plural así como lo establece el acuerdo de paz y al suspender temporalmente al magistrado Ulises Rivas queda desproporcionado las tendencias de pensamiento”, expresó Nidia Díaz.

Dudas en la capacitación de los miembros de las JRV

En el caso del presidente de la Asamblea Legislativa y candidato con el partido GANA, Guillermo Gallegos, su preocupación va en torno a los problemas que se pueden dar el día de la elección en la integración de las JRV.

Hay que recordar que tras una sentencia de la Sala de lo Constitucional, las JRV ya no son integradas por miembros de partidos políticos y también la capacitación de estos depende de l TSE.

Rodolfo Parker, candidato a diputado PDC

“Les hemos dado un voto de confianza aunque no dejamos de preocuparnos, sobre todo el propio día de las elecciones nos preocupa el hecho de que no se pueda tener la contingencia necesaria o que los ciudadanos que han sido convocados por el tribunal no se presenten y se puedan excusar de una u otra razón”, dijo Gallegos.

Lo mismo piensa el candidato a diputado por el PCN Ramón Kury, quien reiteró que uno de los puntos clave está en la capacitación que se le dé a los integrantes de las juntas receptoras de Votos.

“Es bien importante también que las personas que están llegando a capacitarse al Tribunal Supremo Electoral, que lleguen y que lleguen a defender el voto. Al final como decía Stalin no se trata de cuántos votos obtienes sino quiénes cuentan los votos. Entonces eso es bien importante. Esas capacitaciones”, dijo Kury.

El diputado Parker, del PDC, dijo: “Estamos todos conscientes de que los mecanismos a los que vamos a estar sometidos el día ‘D’ presentan contingencias que Dios mediante logremos resolver el propio día ‘D’”.