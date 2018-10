Candidatos a la presidencia presentaron sus propuestas en foro ENADE 2018

Durante el desarrollo del XVIII Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE), el cual tuvo el lema "Desarrollo humano y empleo", los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República presentaron algunas de sus propuestas en temas específicos de educación, salud, nutrición e infraestructura, además de haber firmado el compromiso de tomar en cuenta un paquete de propuestas recibidas desde la Asociación Salvadoreña de la Empresa Privada (ANEP).

Carlos Calleja (Alianza por un Nuevo País: ARENA, PCN, PDC y DS), Josué Alvarado (VAMOS), Hugo Martínez (FMLN) y Nayib Bukele (GANA) dieron a conocer, en cortos espacios de tiempo, algunas de las iniciativas a echar a andar en caso de llegar a la primer magistratura del Estado.

Previo a la intervención de los aspirantes a la silla presidencial, el representante de UNICEF El Salvador, Jimmy Vásquez, habló sobre los derechos humanos con enfoque a la protección de la infancia.

Según el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, en el paquete de propuestas entregado a los presidenciables se recabaron todos los estudios sobre la reforma de salud y educación, las cuales fueron comparadas con modelos exitosos de otros países.

"Creemos que es un comienzo. Debemos apostarle a la gente. Una de nuestras quejas es que no nos hemos sentido escuchados. Ahora se presenta una ventana de oportunidad que debemos aprovechar, ya que los candidatos andan pidiendo el voto", dijo Cardenal previo a que los candidatos dieran a conocer sus visiones.

Antes, el vicepresidente de la república y secretario técnico de la presidencia, Óscar Ortiz, aseguró que la propuesta hecha por la ANEP debe ser considerada por el próximo presidente.

"Más allá de quién gane, tendrán que apoyarse, trabajar con públicos y privados, con Corte Suprema de Justicia y Asamblea Legislativa. Tenemos que aprender a acompañar los buenos temas. La propuesta del ENADE es un aporte importante para el desarrollo del país. Tenemos que tomarnos de la mano, los públicos y los privados", expresó Ortiz.

Carlos Calleja

Candidato presidencial de Alianza ARENA/ PCN/PDC/DS

“Estamos estudiando con varios alcaldes del Gran San Salvador la posibilidad de un megaproyecto de un posible metro aéreo o un anillo periférico que se puede terminar de complementar para darle oxígeno y permitir fluir de una forma más tranquila en San Salvador”.

Educación en primera infancia

El candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País aseguró que la principal apuesta en el tema de educación es la primera infancia. Aseguró que conlleva un esfuerzo de trabajar con los más chicos comenzando con familias, después a través de guarderías y ofreciendo educación en primera infancia. Además, dijo que garantizará el bachillerato con becas para quienes quieren carreras técnicas. También propuso apostarle a la enseñanza del idioma inglés y capacitación a docentes.

Programa de “Medicina siempre”

Calleja dijo que su plan de gobierno contempla un programa de “Medicina siempre” que garantizará medicamentos a todos los salvadoreños de forma oportuna. Asimismo, planteó un programa de “Pronto salud” para cumplir con citas y cirugías a tiempo. Además, dijo que proyecta la construcción de tres hospitales maternos infantiles y con especialización en cáncer los cuales estarían en las zonas de oriente, occidente y el norte del país. También habló de fortalecer el programa de ECOS de salud en zonas rurales y de dignificar a los trabajadores de ese sector.

Atención a embarazadas

En el tema de nutrición, el candidato de la Alianza por un Nuevo País dijo que debe de empezar por la atención a las mujeres desde el embarazo, lo cual implica el consumo de vitaminas y dieta balanceada y enseñar el cuido de sus bebés. Además, dijo que es necesario crear centros de atención para que los padres dejen a sus hijos mientras trabajan antes de entrar a la educación de primera infancia. Además, que es necesario cambiar la alimentación en el sistema de educación pública con menos carbohidratos y más proteínas para tener un país más sano. Esto, señaló, se debe de trabajar en conjunto con el agro nacional y centros escolares.

Construcción de 50,000 viviendas

En el tema de infraestructura, dijo que primero hay que apostar a la conectividad mejorando carreteras y calles, y después ver si hay necesidad de un aeropuerto. También, dijo que es necesario modernizar el transporte y eso aseguró que junto a los alcaldes estudian un proyecto de un metro aéreo o un posible anillo periférico. Además, aseguró que junto a la candidata a la vicepresidencia, Carmen Aída Lazo, han trabajado un proyecto de construir 50,000 viviendas dignas en cinco años, así como llevar a los salvadoreños agua y energía eléctrica.

Josué Alvarado

Candidato presidencial de VAMOS

“Nuestro programa de movilidad se llama Cero trabazón... Vamos a eliminar las horrorosas trabazones en un sistema de movilidad para los salvadoreños, que los lleve de su casa al trabajo en el área metropolitana, aquí en la capital, en menos de media hora”.

Escuelas bilingües en dos años

En el tema de educación, Alvarado dijo que le apuesta a trabajar de la mano con universidades en temas de nutrición y psicología como uno de los primeros pasos en el Gobierno. Además, planteó un programa de “primeros pasos” para niños de tres a cinco años y de “escuelas globales” para niños y jóvenes de seis a 17 años. Asimismo, dijo que la meta es que la meta es que todas las escuelas en menos de dos años sean bilingües, con tecnología de punta, internet y todo lo necesario. Alvarado dijo que en “pocas palabras” van a hacer lo que otros no se han atrevido y “que todos los salvadoreños estén preparados para que puedan llegar al infinito y el más allá”.

Construcción de hospitales

El candidato dijo que el problema en área de salud es que hay más activistas partidarios que profesionales de la salud. Por eso, prometió la construcción de un hospital en el oriente y otro en el occidente del país. Además, dijo que cambiarían la forma de atención en salud y su equipo buscará apostarle a la prevención, además que las recetas sean válidas en cualquier farmacia del país para asegurar los medicamentos de la población.

Impulsar el programa “Estar bien”

El candidato presidencial de VAMOS aseguró que de llegar a ganar impulsarán un programa denominado “Estar bien” que buscará educar a las familias en recetas saludables para evitar enfermedades como diabetes y sobrepeso, los cuales dijo forman parte de enfermedades. También, de la “nueva ruralidad” y la producción de vegetales. Dijo que pondrán en marcha una propuesta del campo a la mesa y reactivarán la agricultura y la ganadería para ser autosostenibles con la producción y la alimentación.

Programa “Cero trabazón”

En el tema de infraestructura, Alvarado propone un programa de “Cero trabazón” que permita movilizarse en menos de media hora en el área metropolitana. El candidato propone hacer una vía libre para llevar los productos de forma rápida. También, promete construir el mejor aeropuerto de la región. Dijo que el gobierno debe de ser un facilitador en todas las áreas. “Vamos a invertir en tecnología para ponernos a nivel de cualquier país para cambiar la actitud del no se puede al sí se puede”, aseguró.

Hugo Martínez

Candidato presidencial del FMLN

“Descentralizar la educación significa llevar la formación universitaria a los territorios y ahí formar técnicamente a los jóvenes que salgan de bachillerato para que salgan al mercado de trabajo... Necesitamos que las nuevas generaciones hablen inglés”.

Apuesta por reforma educativa

Expandir los programas de educación para la primera infancia, fomentar el amor en valores, descentralizar la educación, especialmente la superior, universalizar la enseñanza del idioma inglés, colocar la educación en función de las necesidades de desarrollo e incentivar al magisterio son componentes de la reforma educativa que planteó el candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez. Para ello, afirmó que buscarán trabajar con sectores clave para tener un enfoque integral de lo que se ejecutará.

Incentivar a trabajadores de la salud

Martínez sacó a colación los compromisos que ha adquirido en el marco de la campaña con los trabajadores del sector de salud nacional, y en ese sentido, consideró que hay que incentivarlos para que hagan su trabajo. Aseguró que los incentivos pueden ser respetar el 100 % del escalafón e incluirlos en programas de formación. Sin embargo, para el candidato “la mejor intervención de un gobierno” se puede evidenciar en las medidas de prevención y saneamiento que impulse y que ocasionen que la población acuda a un centro de atención médica ante los primeros síntomas de una enfermedad. “Ahí tenemos mucho por hacer todavía”, aseveró el candidato.

Apoyar a las madres de familia

Sobre las propuestas en el tema de nutrición, el candidato consideró que es un factor clave el apoyar a las madres de familia pues que los menores tengan una nutrición adecuada comienza desde que están en la lactancia materna. Para Martínez, la lactancia materna es “una fuente de inmunidad frente a algunas enfermedades infecciosas”. Dijo que por muchos años se ha tenido abandonado al agro en el país y que esto afecta directamente en la calidad de alimentos que se consumen en el país porque “son los principales actores para la seguridad alimentaria de nuestra sociedad”.

Aumentar apuesta en infraestructura

De acuerdo con el candidato, en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) es de destacar la apuesta que se ha hecho en infraestructura; sin embargo, dijo que se debe pasar de la apuesta a la infraestructura y conectividad en el interior del país. “Si no invertimos en los territorios, nuestros agricultores y agricultoras no van a tener suficientes facilidades para sacar sus productos... Nuestra población misma no va a tener suficientes facilidades para movilizarse”, aseveró el candidato.

Nayib Bukele

Candidato presidencial de GANA

“Un aeropuerto como parte de nuestro Plan Pacífico cobra una vida sin precedentes, inversión en infraestructura hotelera, puerto para pesca, puesto para cargueros y cruceros, un Puerto Cutuco integrado a una red turística en una zona sur-oriental”.

Mapa educativo

El candidato presidencial de GANA, Nayib Bukele, criticó las reducciones en el presupuesto para el rubro de educación que se han registrado, aseguró que este debe ser mayor. Dijo que su propuesta se basa en un mapa educativo producto de “una investigación que ha mapeado durante años las escuelas de El Salvador, así sabemos cuáles son las necesidades específicas y reales”. De acuerdo con él, las cifras que le arrojan la investigación hecha tiene cifras reales y no datos maquillados como los que maneja el Gobierno. Planteó que buscarán que las escuelas se conviertan en “áreas educativas” en las que se haga el llamado al docente, al Estado y a la comunidad involucrarse.

Escalafón sostenible

“Tenemos que sentarnos con los trabajadores de salud para negociar un escalafón a partir de 2020 que sea justo pero sostenible fiscalmente en el tiempo”, aseguró el candidato de GANA. Manifestó que se debe mejorar los mecanismos de coordinación entre las instancias del sistema de salud para que, por ejemplo, el historial médico de un paciente pueda conocerse en cualquier establecimiento. Consideró que la reforma de salud planteada por la exministra María Isabel Rodríguez “en su contenido es muy buena”, pero que “lastimosamente la mayor parte de esa reforma nunca se aplicó y las pocas partes que sí (se hicieron), carecen de insumos básicos”.

Atención desde antes del parto

Para el candidato de GANA, la atención desde antes del parto, es decir, prenatal es importante porque “todo comienza con el vínculo de cada mamá con su bebé”. Planteó que al 37 % de hogares en el país le afecta la inseguridad alimentaria, y que estas situaciones se empeoran porque también carecen de acceso a la educación, falta de seguridad social, inestabilidad laboral, altos niveles de hacinamiento y que esto afecta “severamente la nutrición de sus familias y el futuro de nuestro país”.

Un nuevo aeropuerto

Cuando se habló de propuestas en el tema de infraestructura, el candidato de GANA planteó la construcción de un aeropuerto en La Unión, dijo que esto va más allá de una pista de aterrizaje: “un aeropuerto traería un polo de desarrollo a un lugar que tanto se necesita y con tanta potencialidad”. Aseguró que la propuesta no se debe desechar por el costo que puede generar por el retorno que generaría al país, además dijo que sería una forma de generar oportunidades de desarrollo.