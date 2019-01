Candidatos a vicepresidencia a primer debate

Los cuatro candidatos a la Vicepresidencia de la República participarán este día en el debate organizado por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusión (ASDER). El evento está programado para las 6 de la tarde, además podrá seguirse en 125 estaciones de radio. Según la asociación, el ejercicio es un apoyo para la consolidación de la democracia en el país.

Según Ana María Urrutia, directora ejecutiva, ASDER ha trabajado en el proyecto desde hace siete meses y desde septiembre se trabaja en conjunto con las fórmulas presidenciales.

Este será el primer espacio de un doble programa que terminará el próximo domingo con el Primer Debate Presidencial, el cual será moderado por la periodista costarricense Glenda Umaña.

Entre las normativas del debate se encuentra la ausencia de público, así como que las preguntas sean realizadas nada más por el moderador.

"Las preguntas me corresponden solo a mí, mi ética no me permite enviarle las preguntas a los candidatos y las estoy elaborando con los insumos de mi equipo de trabajo en El Salvador", afirmó el periodista dominicano Willie Lora, quien fungirá esta noche como moderador, además de ser el productor del debate del domingo.

Para diversos elementos de la política nacional, la realización de los debates significa un paso en la democracia, así como en la construcción del mejor criterio posible para los votantes. "Los debates son necesarios en un sistema democrático, los ciudadanos deben conocer las propuestas, así como la preparación de sus candidatos. Debemos acostumbrarnos a la cultura del debate y también debemos de promoverla", dijo la diputada Marcela Villatoro.

Para Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el debate "es una herramienta para conocer quién está detrás de las propuestas, así como saber cómo se desempeña un candidato en un momento como un debate".

Entre tanto, Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, aseguró: "Los debates permiten a los electores informarse. Además que en ellos los candidatos deberían aclarar todos aquellos aspectos controversiales que se han publicado en redes para dar explicaciones o desmentir lo dicho por los adversarios".

El diputado del PDC Rodolfo Parker expresó: "El debate ilustra las materias, siendo la herramienta fundamental para contrastar propuestas e identificar carácter, capacidad y agudeza de los candidatos en la espontaneidad de preguntas y respuestas".