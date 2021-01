Candidatos de VAMOS presentan sus propuestas de campaña

En una concentración frente a la Corte Suprema de Justicia y acompañados de decenas de militantes, los candidatos a diputados del partido VAMOS presentaron su plataforma legislativa 2021-2024. El tema del combate a la corrupción y el fortalecimiento de la institucionalidad, destacan entre las propuestas.

De acuerdo con Roberto Rivera Ocampo, candidato a diputado por La Libertad, es “fundamental aprobar una Ley de Función Pública para que los funcionarios que lleguen a la Asamblea no se repartan plazas en las instituciones públicas y revisar el fuero para no proteger a funcionarios de delitos que no tengan nada que ver con su función”.

“Nos preocupa la situación política. Nuestra meta es garantizar en la Asamblea Legislativa una separación de poderes y sobre todo que de aquí en adelante los funcionarios electos cumplan con los criterios técnicos y objetivos que el país necesita. Además, se debe replantear la reactivación del país, parando el despilfarro en viajes, viáticos y plazas fantasmas”, dijo el aspirante.

La candidata a diputada por San Salvador, Claudia Ortiz expuso que además de apoyar a impulsar la Ley de Probidad y la Ley de la Función Pública, trabajará por ampliar a seis meses la licencia de maternidad e introducir la licencia de paternidad.