Candidatos del CNJ y proceso de selección son cuestionados

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) eligió el pasado miércoles 14 de abril a los 15 candidatos para la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Expertos señalan que hay candidatos cuestionables por la trayectoria que han tenido. También indicaron que faltó por parte de los consejales argumentar por qué no votaban por candidatos que tenían mejor nota de evaluación que los que salieron elegidos.

Abogados que han dado seguimiento al proceso de elección del CNJ dijeron que hubo ciertas inconsistencias de por qué otros candidatos no fueron elegidos para formar parte de la lista de 15. Y algunos de los que han sido escogidos tienen trayectoria cuestionable.

Uno de los escogidos de manera unánime fue José Néstor Castaneda, actual presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG). Castaneda fue magistrado de la CSJ en el periodo 2003-2012.

El pasado profesional de este candidato fue señalado por Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), ya que señaló que Castaneda como funcionario no ha realizado un buen papel al frente de la institución que representa, aparte de su pasado como magistrado.

Escalante recalcó que durante este periodo se le cuestionaron muchas decisiones, tales como frenar la Sección de Probidad, la decisión de no apoyar la extradición de militares en el caso Jesuitas, el Decreto Ejecutivo 743, cuando dijeron que de manera unánime se debían tomar las decisiones de la Sala de lo Constitucional, de la cual formaba parte y donde era frecuente su voto disidente.

"Su labor como magistrado no fue evaluada suficientemente por el CNJ. A esta persona se tuvo que haber evaluado en función de su condición como exfuncionario, y ellos se quedaron cortos. Me parece que en este caso la forma en que cómo ha sido evaluado, no ha sido la suficiente", recalcó.

Además, este candidato como presidente del Tribunal de Ética Gubernamental ha sido cuestionado ya que en el caso de Guillermo Gallegos, donde fue denunciado por haber financiado a la oenegé de su esposa, Castaneda no firmó la resolución y se recusó del caso.

Otro candidato que ha tenido un pasado cuestionable ha sido Ramón Iván García. A él la Fiscalía General de la República (FGR) lo señaló de pedirle favores en algunos casos judiciales al exfiscal Luis Martínez, quien está preso, y de quien García había sido su asesor.

Otro caso sonado fue cuando García siendo asesor fiscal de la Sala de lo Penal, firmó la resolución para absolver al abuelo de Katya Miranda y otros cinco que habían sido condenados por secuestro. García también fue investigado por la Corte por ser uno de los jueces que avalaron el matrimonio de niñas con sus violadores.

Proceso cuestionado

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana quien estuvo presente durante la sesión extraordinaria que realizó el CNJ para esta elección, manifestó que faltó argumentación por par te de los consejales cuando no votaban por cierto candidato, " lo que faltó en el proceso de deliberación del CNJ es externar las razones del por qué no se apoyó a un candidato, solo se externaron las razones de por qué se apoyaba con el voto a ciertas personas, y el resto de consejales callaron, no dijeron por qué no apoyaban esa candidatura, recordemos que la deliberación es analizar los pros y los contra de una decisión que se va a adoptar" enfatizó.

En línea con este pensamiento, Manuel Escalante dijo que la manera en cómo deliberaron a los 15 candidatos no fue la más adecuada, "así como argumentaron por qué decidieron escoger ciertos candidatos, así hubieran argumentado por qué no escogieron a otros candidatos, ya que no sabemos por qué profesionales más capaces no quedaron en la lista", aseguró.

El director de asuntos legales de FUSADES, Javier Castro, tuvo la misma percepción, dijo que a pesar de que la elección fue pública, "un aspecto que se deberá mejorar para futuros procesos, es que durante la deliberación se conozcan las razones por las que se considera que un aspirante no es el idóneo".

Los tres expertos concordaron en que aclarar por parte de los consejales por qué no escogieron a ciertos candidatos habría dado una mayor percepción de la manera en que escogieron a los más idóneos.

Estos cuestionamientos responden a que hubo candidatos con mejores calificaciones que los escogidos y que fueron los que recibieron pocos votos.

Estos son los casos de José Antonio Martínez que obtuvo una nota de 9.66, la más alta de los 43 candidatos. Samuel Lizama obtuvo una nota de 8.74, Óscar Marenco tuvo una nota de 8.03, la nota de Fernando Pineda fue de 8.15, Doris Rivas obtuvo una nota de 8.12 y Wilson Sagastume tuvo una nota de 8.57. Todas con un puntaje mayor que la mitad de los que fueron elegidos.