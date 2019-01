Candidatos enfrentan otro debate a días de la elección

Con miras a las elecciones del próximo 3 de febrero, los candidatos a presidente de la república se enfrentarán esta noche en el Segundo Gran Debate Presidencial, que organizan la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) y la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES).

Hasta el viernes, los organizadores informaron que han confirmado su asistencia Carlos Calleja, de la Alianza por un Nuevo País; Hugo Martínez, del FMLN; y Josué Alvarado, de VAMOS. Nayib Bukele, de GANA, no les había notificado si llegará. El candidato anunció que a la misma hora tendrá su propia actividad en una red social.

El debate presidencial se llevará a cabo de 7:30 a 9 de la noche y será transmitido por las 125 estaciones de radio afiliadas a ASDER, así como 11 canales de televisión y en la página web www.debatepresidencial.com.sv.

Anteriormente, se adelantó que los candidatos podrán tener papel en blanco y un lápiz para hacer anotaciones, y se prohíbe el uso de teléfonos, tabletas y otros dispositivos tecnológicos. En el lugar donde se desarrolle el debate no habrá audiencia y todos tendrán iguales condiciones.

El viernes por la mañana, ASDER rifó la distribución de los podios. Calleja ocupará el número 1, Martínez el 2, Bukele estará en el 3 –en caso de que llegue– y Alvarado en el 4.

Esta vez, la moderadora será la periodista costarricense Glenda Umaña, pero la dinámica será muy parecida a la que se tuvo en el debate con los candidatos a vicepresidentes el pasado 9 de enero, según explicó el productor Willie Lora, quien aseguró que los aspirantes tendrán un minuto cada uno para responder a la pregunta sobre el tema y otros 30 segundos para refutar sobre lo que dijo otro candidato.

Según Lora, el evento se dividirá en cinco bloques de contenidos, con la intervención de comerciales. En el debate con los candidatos a vicepresidente, los rectores de varias universidades también tuvieron espacio para hacer preguntas.

La periodista Umaña hizo un llamado a la población salvadoreña para que escuche las propuestas de los candidatos y que el día de las elecciones emita un voto consciente.

"Esta es una excelente manera, es un aporte muy importante de parte de ASDER de poder dar ese instrumento, esas herramientas, y que la audiencia haga ese esfuerzo de sentarse este domingo a las 7:30 de la noche para poder escuchar a los candidatos, escuchar sus propuestas", dijo.

Este el segundo debate que organiza ASDER. El primero fue en las elecciones de 2014 donde participaron Salvador Sánchez Cerén, Norman Quijano, Elías Antonio Saca, René Rodríguez y Óscar Lemus.

Contrincantes critican a Bukele

Manuel Flores, presidente de ASDER, informó el viernes que no tenían ninguna notificación oficial del candidato de GANA en la que confirmara o no su participación. Sin embargo, dijo que no perdían la esperanza de que asistiera.

"Esto es como cuando a uno lo invitan a una fiesta, en este caso es una fiesta democrática, hay quienes confirman y otros que no lo hacen, pero que al momento que se da la fiesta, aparecen", opinó.

Respecto a que el candidato tendrá otra actividad, Flores respetó esa decisión y consideró que no se trata de medir fuerzas por ganar audiencia, sino del bienestar de la población.

Juan José Figueroa, del comando de campaña del FMLN, consideró que el debate es una herramienta que permite fortalecer la democracia. Dijo que todos tienen la libertad de ir o no; sin embargo, no pueden ponerse como "niños caprichosos y berrinchudos a no asistir y hacer nuestro propio juego".

"No participar es antidemocrático. Ir a hacer su propio juego con su propia pelota es demostrar la inmadurez política que se tiene. El Salvador debe de analizar si quiere que lo conduzca gente seria, gente que está dispuesta a debatir y a dar su cara con el pueblo o gente inmadura, caprichosa, que no es capaz de debatir con los candidatos las propuestas que se tienen", criticó Figueroa.

Katherine Menéndez, representante de VAMOS, reconoció el esfuerzo que realizan estas instituciones para organizar dichos debates. A su criterio, los candidatos que asistirán son los que de verdad les importa el país y quieren un cambio.

"Nosotros no tenemos y en ningún momento nos hemos echado para atrás; al contrario, nosotros damos gracias que nos dan la oportunidad de poder debatir con los demás candidatos porque es indispensable para toda la población. Solo así, la población se va a dar cuenta por quién puede votar", sostuvo.

Gerardo Díaz Bazán , de la Alianza por un Nuevo País, conformada por ARENA, PCN, PDC y DS, también destacó la importancia de que los aspirantes a gobernar participen en foros y debates para exponer las propuestas.

"Y es por eso que como Alianza por un Nuevo País desde un inicio confirmamos la asistencia y estamos muy contentos de participar. Va a ser un espacio donde se va a poder compartir a profundidad las propuestas y la visión de país de Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo", aseguró.