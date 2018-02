Candidatos no partidarios mantienen el optimismo ante las últimas encuestas

Tres de los cuatro candidatos no partidarios a diputados mantienen el optimismo por llegar a la Asamblea Legislativa, a unos días del cierre de campaña. José Antonio Castillo, José Alejandro Lira y Leonardo Bonilla aseguraron que algunas encuestas que los colocan en la contienda electoral con partidos como GANA, PDC y PCN.

Datos de la última encuesta de LPG muestran que si bien solo el 0.3% del electorado capitalino está dispuestos a darle todo su voto a los no partidarios, el 20.7% de los votantes estarían dispuestos a darles una fracción de su voto a uno de ellos.

“Hay una gran expectativa a favor de los no partidarios. Gente que no da a conocer su voto le va a los no partidarios”, dijo Castillo.

Los no partidarios coincidieron en que han recibido muestras de apoyo en sus visitas a los territorios y esperan que el descontento de la población con la clase política tradicional se traduzcan en apoyo para ellos.

Los diputados actuales llevan las de ganar

El grupo de no partidarios participó ayer en un foro organizado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Universidad Don Bosco y la Fundación Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO). Expresaron coincidencias en priorizar el combate a la corrupción, la protección del medio ambiente y nuevas disposiciones para atender la seguridad pública.

Los candidatos independientes realizarán una caravana desde el monumento a el Divino Salvador del Mundo para cerrar su campaña electoral este próximo fin de semana.