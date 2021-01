Candidatos ocupan privados de libertad en actividades electorales

El pasado 7 de enero Will Salgado, candidato a la alcaldía de San Miguel por GANA, afirmó que el director de Centros Penales, Osiris Luna, "le prestó" un grupo de privados de libertad para realizar obras en el marco de su campaña electoral y ayer también confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que él ha coordinado la ayuda de reos en diversas comunidades de San Miguel.

El hecho quedó grabado en un programa del canal TVO que dirige el mismo Salgado y en el que él atiende peticiones de la población a través de llamadas telefónicas. El 7 de enero le pidieron ayuda con un pozo y el candidato de la coalición de los partidos GANA y Nuevas Ideas dijo que "en las personas que me ha prestado Osiris (Luna) andan un par que saben de pozos. Entonces primero Dios no se me vaya a ahogar un fulano ahí".

También dijo que le "habían quitado la gente (reos)" y que se le regresarían hasta el lunes (ayer) ya que uno de los privados de libertad en fase de confianza se escapó: "es que se me zafó uno. Ya lo atraparon y le cayeron cinco años más".

LA PRENSA GRÁFICA le preguntó ayer a Salgado si él ha tramitado ese "préstamo" de reos con el director de Centros Penales, tal como afirmó en televisión, pero cambió su versión, asegurando que él solo les da transporte y comida.

"Yo lo que reuní fue a diez ADESCO para que cuando se hiciera la solicitud al viceministro de Seguridad (Osiris Luna), en cada colonia donde se necesitara la campaña de limpieza y fumigación, él prestara la gente", aseguró Salgado.

Al ser consultado por las críticas por usar reos en actividades de campaña, se limitó a decir "yo respeto las opiniones, pero hubiesen criticado también cuando lo hacían ARENA y el FMLN".

PIDEN INVESTIGAR

La abogada constitucionalista Ruth Eleonora López denunció el hecho en redes sociales y ayer, consultada por este medio, dijo que el uso que ha hecho Salgado de los privados de libertad "es aberrante".

Según López, la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar porque el hecho contraviene la Ley Penitenciaria. "El artículo 110 permite que los privados de libertad puedan tener trabajos con particulares, pero hay que pagarles el salario mínimo y hay que establecer bajo qué condiciones son esos préstamos".

La abogada penalista Marcela Galeas también considera que Osiris Luna ha violentado la Ley Penitenciaria. "Los internos en fase de confianza tienen la flexibilización de la disciplina y la concesión de mayores facultades, siendo una de ellas disfrutar de permisos de salida, a puestos de trabajo de más responsabilidad y de mayores facilidades para su libertad, según el artículo 98 de la Ley, pero eso no significa que tengan que realizar trabajo político", enfatizó.

"El trabajo penitenciario se refiere a la actividad laboral encaminada a dar apoyo a la comunidad, cuya finalidad es mantener o aumentar la formación o conservación de hábitos laborales del interno, para favorecer su reinserción a la sociedad. Realizar campaña política oficialista no es trabajo penitenciario", agregó.

Cuestionó que el director de Centros Penales está abusando de sus facultades y vulnerando los derechos de los internos, ya que el uso que hacen de estos no es lo legalmente determinado por la ley.

No es el primer caso

El de Salgado no es el primer caso en el que los candidatos a alcalde hacen uso de reos para actividades electorales.

El 16 de diciembre de 2020, el candidato a alcalde por el municipio de Sonsonate por Nuevas Ideas, Rafael Arévalo, también hizo uso de ese recurso. En su cuenta oficial de Facebook escribió que junto a 30 privados de libertad realizaron una actividad de limpieza en el municipio.

Se intentó conocer la opinión de Arévalo pero al cuestionarlo sobre esa actividad decidió colgar la llamada.

También el candidato a alcalde por el municipio de Cojutepeque por el partido Gana, Carlos Marroquín, utilizó ese recurso para sacar provecho electoral. En ese caso Marroquín utilizó a 100 reos.

LA PRENSA GRÁFICA intentó conocer la versión de Centros Penales, pero no respondieron a la solicitud.