Canjea ropa por víveres para donar

En la fachada de la vivienda de Karla Yaneth Soto Guevara, de 31 años, hay variedad de ropa colgada en ganchos, y sobre la ropa páginas con el costo de las prendas, que en lugar de dinero ofrece a cambio de alimentos.

"Cambio por una libra de arroz", "cambio por café", "cambio por dos paquetitos de detergente", "cambio por un paquete de galletas". Cada prenda posee su valor en víveres. Soto es comerciante de ropa usada y ha tomado la iniciativa de canjear la ropa que antes vendía por víveres, los cuales está entregando a familias afectadas por la emergencia generada por el covid-19.

"Todo inició luego de ver en Facebook videos y publicaciones de las banderas que hay en las casas, y de ver la situación tan dura que están pasando estas personas, me dio sentimiento, le pedí a Dios que me diera ideas de qué hacer, porque no tengo dinero y me dio la idea de cambiar la ropa por víveres, gracias a Dios ha dado resultado", dijo satisfecha.