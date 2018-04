Canjura: “Iniciativa de EUA tiene pros y contras”

El ministro de Educación, Carlos Canjura, manifestó ayer que “Participate”, iniciativa que permite a educadores realizar un tiempo de enseñanza en Estados Unidos, es un tema que hay que discutir con profundidad, ya que se debe tomar en cuenta la credibilidad de dicho programa debido a que en la actualidad existe una gran desigualdad entre El Salvador y el país norteamericano.

Canjura señaló que iniciativas como esa solo vendrían a quitarle los profesionales que hay en El Salvador, algo que no debe ser así porque es el Gobierno salvadoreño el que ha invertido en el costo de la formación de los maestros, por lo que no es justo que ahora EUA quiera llevarlos con todo y su familia para que puedan ir a impartir clases durante tres años.

“Es un poco contradictorio que estemos en problemas del TPS y por otro lado haya un llamado a profesores”.

Carlos Canjura, ministro de Educación

“Bueno, para muchos eso es una oportunidad, pero viéndola globalmente tiene sus pros y tiene sus contras para el país, porque se trata de personal que ya está formado y que emigra, no hay ninguna duda de que el país pierde, no hay ninguna duda de que el país receptor gane en cuanto recibe un recurso ya formado, y los costos son asumidos por El Salvador”, expresó.

Además, el titular de Educación agregó que la iniciativa que implementaría el Gobierno de EUA para “beneficiar” a los educadores del país es una medida que no garantiza empleo a los maestros de El Salvador, ya que no se sabe si en verdad se realizará, y si se hace, en cuánto tiempo se desarrollará.

“Sobre todo creo que hay que revisar lo que en estos tiempos está pasando, es un poco contradictorio que estemos en problemas del TPS y por otro lado haya un llamado a profesores para que vayan a ejercer en tierras estadounidenses. Justamente usted puede convocar a miles de trabajadores de mano de obra que le corten naranjas en un país, y a los seis meses decirles ‘bueno, se acabó el trabajo’. Ese es un tema delicado”, expuso el ministro de Educación.

Uno de varios requisitos para que los interesados puedan inscribirse es tener por lo menos una Licenciatura en Educación; además, deben hablar inglés de forma fluida y eficiente.

Para Canjura, el hecho de que es obligatorio hablar inglés es algo que pone en desventaja a los docentes que no tienen un nivel de 100 %, pues no todos son bilingües. No todos los maestros que quieran participar podrán hacerlo.

El MINED tiene dentro de sus planes formar su planta docente con maestros bilingües.

“Nuestra educación todavía no es bilingüe, y eso es uno de los retos que tiene el país”, dijo el funcionario.

5

años podría durar el trabajo de los maestros en EUA si se llega a cumplir la iniciativa del Gobierno estadounidense.