Caos en semáforos obliga a cambio de sistema

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), lanzó ayer las bases de licitación para un proyecto de más de $50 millones que pretende poner orden en una red de semáforos obsoleta y descoordinada.

Según las bases de licitación publicadas en Comprasal, el gobierno prevé destinar $49,019,474.99 para el diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento del llamado Sistema Centralizado e Integrado de Gestión de la Movilidad en El Salvador (SIGEMOV). Otros $980,289,49 serían para la supervisión.

El proyecto se divide en dos etapas. La primera es un estudio de ingeniería de tráfico, que contenga un diagnóstico de la situación actual y que proponga el alcance del proyecto, así como la instalación de sus componentes. La segunda es la creación del Centro de Monitoreo e implementación del SIGEMOV, de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio. En esta fase se incluye la renovación de semáforos existentes, la ampliación de la red actual a 55 intersecciones más en diferentes puntos del país y la implementación de mecanismos de control como las fotomultas.

Aunque el gobierno pagará por un diagnóstico, las bases de licitación ya adelantan el panorama que encontrará quien se adjudique el contrato: 1,748 semáforos en 295 intersecciones de diferentes partes del país, pero sin ninguna coordinación porque son de diferentes marcas y operan con distintos sistemas, la mayoría de ellos de principios de 1997.

"El funcionamiento actual de esta red es aislado, es decir, no centralizado, cada controlador (el aparato que regula el tráfico de los vehículos con el semáforo) ubicado en cada intersección dispone de una programación horaria de tiempos fijos y sin ninguna conectividad y/o coordinación entre ellos, y mucho menos con un centro de control", advierten las bases.

Aparatos de hace 25 años e incompatibles

La red de semáforos opera con controladores de las marcas españolas Bonal y Etra, la mexicana SEMEX, la estadounidense Peek y la inglesa Siemens. Además, hay dos sistemas de centralización, el IQ Central, compatible con 42 reguladores Peek, y el SDCTU, compatible con los Bonal y Etra.

Sin embargo, "únicamente un sistema (SDCTU) es funcional en un 10 %, relacionado con los controladores que están centralizados a dichos sistemas" y la incompatibilidad de los mismos no permite integrarlos en uno solo.

Aparte que el 87 % de los equipos se instaló hace 25 años, dos de los tres medios de comunicación entre los controladores de semáforos - el par trenzado de cobre y la fibra óptica - están interrumpidos debido al hurto de cobre y derribos de cables. El tercer canal es inalámbrico, una frecuencia no licenciada, pero "está saturada en el país por lo que existe una gran interferencia".

"Debido a que no existe una compatibilidad con los controladores de diferentes marcas, no hay manera de establecer una coordinación en los tiempos de verde en cada intersección", explica el FOVIAL en las bases. Los controladores, por ser obsoletos, no pueden hacer programaciones que se adapten a la demanda y no existe un sistema de monitoreo que verifique y responda en tiempo real y en forma remota a las variaciones del tráfico.

Según el cronograma del gobierno, las bases podrán descargarse de Comprasal o retirarse en las oficinas del FOVIAL hasta el viernes. Las consultas se atenderán hasta el próximo 14 de febrero. La recepción y apertura de las ofertas está prevista para el 1 de marzo.

El plazo máximo para la ejecución del contrato es de 765 días calendario (unos 25 meses), de los cuales 400 (13 meses) son para el diseño, suministro y puesta en funcionamiento, mientras los 365 restantes son para la operación del sistema y capacitación del personal.