Caos por fallas en pago de $300

Caos y tensión. Las calles de varias partes del territorio nacional estaban abarrotadas por miles de salvadoreños que salieron desde sus casas para reclamar el pago del subsidio de $300, para presentar el reclamo por no haber salido beneficiados o para saber si van a recibir la compensación.

Una semana después de que el presidente de la república, Nayib Bukele, declarara al país en cuarentena domiciliar obligatoria, miles de personas abandonaron sus casas con la intención de regresar con algo de dinero. Muchos no lo lograron, se expusieron en vano.

Desde la madrugada, algunos incluso desde la noche del domingo, cientos de personas se apostaron fuera de las sedes del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios (CENADE), oficina a la que el presidente dijo que se podía avocar todo aquel que no salió beneficiado y consideraba cumplir con los requisitos para serlo.

Eran filas interminables las que se hicieron en poco tiempo. Habían pasado menos de 40 minutos después de las 8:00 A.M. cuando el mismo Bukele anunció el cierre de estas oficinas.

"Los CENADE están demasiado llenos, las aglomeraciones son un riesgo de contagio usted, su vida y la de su familia. Llegar temprano, tarde, hoy, mañana o pasado mañana no hace ninguna diferencia, ya que la lista se actualizará hasta el sábado", justificó el presidente.

Para cuando hizo el anuncio los miles de ciudadanos que habían esperado por horas ya estaban impacientes, tristes, acongojados, decepcionados por falta de respuesta.

El panorama era el mismo en los alrededores de todas las sedes de los CENADE. Los ciudadanos acudieron porque, dijeron, tenían necesidades que solventar como comprar alimentos para sus familias, pagar recibos, alquileres, préstamos, comprar medicamentos y otros.

Ante las aglomeraciones que hubo a nivel nacional aún estando en cuarentena el país, el Colegio Médico se pronunció en una conferencia de prensa: "Lamentamos que gracias a este mecanismo improvisado se haya roto la cuarentena domiciliar que en su mayoría ha cumplido el pueblo salvadoreño, hecho que ha puesto en riesgo a nuestro país".

Denuncias

El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, denunció en una conferencia de prensa ayer por la noche que tras estos hechos "hay intereses políticos que tienen el fin de boicotear la entrega del bono y así afectar la imagen del Gobierno".

Para Castro "alcaldes y otros actores financiaron acciones de esta mañana (ayer)".

Además adelantó que para hoy se esperan nuevas manifestaciones. "Estamos investigando de forma exhaustiva para llegar a los autores principales que motivan a este tipo de movimientos que golpean la salud del pueblo salvadoreño", dijo.

En una publicación que hizo durante la tarde, el presidente trató de responsabilizar a los gobernantes pasados por no hacer un censo población en los años recientes, por no haber trabajado en educar a la gente y en sacarlas de su condición de pobreza. "Dios nos ampare. Aunque ya no sé si lo merecemos", escribió Bukele en sus redes sociales.