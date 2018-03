Caos por falta agua potable en inicio de la Semana Santa

Habitantes de los municipios de Santa Tecla, Ayutuxtepeque, Mejicanos y algunas zonas de San Salvador iniciaron la Semana Santa sin el servicio de agua potable en sus viviendas, lo que generó un sin número de reclamos y reproches a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) por la afectación.

Usuarios de las redes sociales expresaron su malestar a la cuenta de ANDA en Twitter, por la falta de servicio desde el lunes. Sin embargo, no hubo un pronunciamiento al respecto de parte de la autónoma, sino hasta ayer, que informó que se debía a trabajos de reparación de una tubería principal de 48 pulgadas.

Usuarios se quejaron que no se les informó con tiempo. “Yo creo con tanto personal que tiene pueden hacer estos avisos más luego”, dijo un usuario.

Entre las zonas afectadas está Merliot, Jardines del Rey, Las Colinas y casi la totalidad de Santa Tecla; así como las colonias Monserrat, Vista Hermosa, y los municipios de Mejicanos y Ayutuxtepeque en San Salvador.

“Solo cae en la mañana, un ratito a medio día y un ratito en la noche, así cae el agua aquí; pero cierran una válvula y la viene a abrir ANDA, pero hoy la han cerrado del todo. No tenemos agua, ahorita la han quitado del todo, dos días sin agua”, dijo Isaías, habitante de Ayutuxtepeque.

Amílcar Ayala dijo que en la colonia Chávez Galeano estuvo llegando el agua de las 10 de la noche en adelante, pero desde el lunes estuvo suspendido el servicio. “Hemos oído en las noticias que ha habido una falla en la tubería general; por eso, entendemos, pero sí ha estado viniendo demasiado noche”, dijo. Y agregó que ninguna institución ha llegado a distribuir agua a la comunidad.

Otros denunciaron que la situación es constante, ya que seguido sufren de un desabastecimiento de agua y sin previo aviso. “Acá es cuento viejo de que no tenemos agua, pero ya habían pasado días de que no nos la habían quitado. Hasta ayer lunes que ya no tuvimos, menos mal que siempre tratamos de tener todas las cosas llenas, porque sino, nos fregamos nosotros sin agua y sin eso no se puede hacer nada”, dijo otro habitante de Ayutuxtepeque.

También hubo personas del mismo lugar que, a pesar de no tener agua, aseguraron que lo que les beneficia es contar con una cisterna para que en los momentos que falte el recurso hídrico no tengan problema.

“Ya con este día (ayer) serían dos días de los que no cae nada de agua en este lugar. Acá no sirve de nada denunciar, ya que por más que les avisemos a ANDA de que no tenemos agua, ellos lo más que hacen a veces es enviarnos una pipa para muchas familias, lo que no alcanza. Mejor que trabajen en mejorar el servicio de agua potable”, manifestó Marlene Sosa, residente de Mejicanos.

Por su parte, ANDA justificó la falta de servicio por los trabajos de reparación de la línea de impelencia de 48 pulgadas de diámetro, que consistieron en la sustitución de un tramo de ocho metros de tubería, que está ubicada en la urbanización Santísima Trinidad, de Ayutuxtepeque.

Felipe Rivas, quien asumirá la presidencia de ANDA formalmente el domingo 1.° de abril, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que los trabajos se terminarían ayer por la tarde y el servicio se restablecería de manera paulatina, lo que tardaría aproximadamente 24 horas.