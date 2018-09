Capacitan a 90 docentes en la lengua náhuat

La Dirección Nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación (MINED) celebró ayer el Festival Tiyulpakikan Regocijémonos, en el que se presentaron los logros y proyecciones de la primera cohorte de docentes formados en lengua náhuat e interculturalidad.

Los 90 docentes, formadores y profesionales de las Ciencias Sociales que conforman la primera cohorte tienen como antecedente la revitalización del náhuat en el territorio occidental del país, con la participación de la comunidad nahuahablante en los procesos de educación.

"Es que justamente la lengua náhuat prácticamente estaba en extinción y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de recuperar y de incorporar todos los temas culturales que están asociados a ella en la zona de Tacuba, de Santo Domingo de Guzmán, en Izalco, en Nahuizalco, en esa zona", informó Carlos Canjura, titular del MINED.

Agregó que ya tienen materiales educativos asociados a la enseñanza del náhuat y que buscarán incorporarla en el currículo nacional. "De lo que se trata es un impulso que vamos a desarrollar a partir de este grupo de maestros, porque para poder instalarlo a escala nacional requeriríamos de hacer un esfuerzo mucho mayor que el que hasta ahora hemos hecho", afirmó.

En El Salvador se calcula que hay un aproximado de 200 nahuahablantes, entre nativos y neohablantes. De hecho, se dijo que en el país se habla "un español nahuatizado" por la cantidad de elementos que se incorporaron del náhuat al español.

"Es una lengua que ha estado, y hablo ya en pasado, ha estado fuertemente amenazada de desaparecer. Afortunadamente ha habido elementos que han hecho que la lengua no desaparezca. Para empezar la resistencia que han tenido los pueblos nahuas", dijo Xiomara Rodríguez, directora de Educación Básica.

Raúl Alfonso Tula, docente del Centro Escolar Dr. Mario Calvo Marroquín, de Izalco, es uno de los que participaron en las capacitaciones y dijo que de manera particular el centro escolar ya desarrollaba un esfuerzo de fortalecer la lengua náhuat.

"En mi municipio de Izalco lastimosamente no tenemos identificada población nahuahablante, por los mismos sucesos de 1932 que acabaron con toda nuestra población. Y los pocos que lo siguieron hablando mejor tomaron la triste decisión de no usarlo y hasta la vestimenta. Entonces no tenemos actualmente; hoy somos nuevos hablantes de náhuat", comentó.