Capacitarán a manipuladores de alimentos

El Ministerio de Salud (MINSAL) en coordinación con la alcaldía de San Francisco Gotera, en Morazán, capacitarán a los manipuladores de alimentos que laboran en diferentes establecimientos de la localidad durante agosto próximo con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas de salubridad.

Humberto Hernández, técnico de saneamiento ambiental del MINSAL, explicó que realizarán las capacitaciones los días 9, 10,17 24 y 31 de agosto y que los interesados en participar deben inscribirse en el excine Morazán, en San Francisco Gotera. Cupo limitado, indicó.

"Las capacitaciones se realizarán en el Centro de Formación Docente, conocido como el ESMA, pedirles que se puedan anotar lo más pronto posible, porque sólo esta semana lo estaremos haciendo", dijo.

Detalló que a partir de este año, las acreditaciones de funcionamiento para los diferentes establecimientos de alimentos serán entregados por la unidad de saneamiento y no por la municipalidad como ocurría anteriormente, para tener un mayor control de calidad.

Aclaró que las personas que no estén inscritas, no serán recibidas el día de las capacitaciones y esto podría afectar a que puedan seguir trabajando en negocios relacionados a la manipulación de alimento porque no recibirían los permisos del Ministerio de Salud.