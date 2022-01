Capitán de Infantería Mario Godoy: “El propósito de esos acuerdos (de Paz) era el de un alto, el de un hasta aquí, de ya no más muertos"

A sus 57 años de edad, Mario Antonio Godoy Liborio, excapitán de infantería de la Fuerza Armada de El Salvador, vive lejos de las armas, pero muy cerca de sus excompañeros de promoción y de carrera, gracias a las redes sociales que se han convertido en un canal de comunicación efectiva.

Godoy Liborio ingresó a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en 1982, y seis meses después viajó a Georgia, Estados Unidos, para recibir su primer curso de alto nivel en Fort Bening, que es la sede de la Escuela de Infantería del Ejército de Estados Unidos, de la Escuela de las América, de elementos del 75o. Regimiento de Ranger, y de la 3a. Brigada de Combate Pesado de la 3a. Brigada de Infantería, entre otras utilidades.

Foto: LPG/Jorge Carbajal

Con 18 años de edad, Godoy Liborio tomó con agrado el conocimiento que recibió en Fort Benning y luego regresó a El Salvador para ir al campo de batalla donde operó con éxito en varias misiones, hasta que en Tecoluca, San Vicente, pateó una mina quita pie y perdió parte de su miembro inferior derecho, a la vez que dañó su audición y visión.

Esa era la realidad de los años de guerra en El Salvador, en la década de los 80 y parte de los 90, hasta que se firmaron los Acuerdo de Paz, entre el Ejército y estado de El Salvador y la guerrilla de las distintas fracciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), luego convertido en partido político.

El militar perdió parte de su extremidad derecha, pero luego se recuperó y se volvió a incorporar al combate, con la unidad conocida como BIRI Bracamontes, que fue un batallón de infantería de reacción inmediata, conformado para la guerra de guerrillas en el campo de batalla, una unidad de contrainsurgencia.

Godoy Liborio no se quedó de brazos cruzados con su lesión, ni pidió la baja, sino que trabajó en las filas del Ejército durante 26 años, hasta que se jubiló por invalidez. "Me salvé de varias emboscadas, de varios ataques y hasta del disparo de un francotirador, pero Dios me guardó", comentó el militar, ahora, en tiempos de paz en uno de los otrora campos de batalla.

Entre sus logros está, según él, la hazaña de haber detectado por medio de estudios de medición y análisis, un ataque a las instalaciones del Destacamento Militar #4 de San Francisco Gotera. "Teníamos días de estar viendo movimientos y también estuvimos interviniendo la comunicación de los guerrilleros, y el día del ataque recibimos una llamada burlesca, de burla, ya que habían atacado varios cuarteles del oriente del país, y ellos creyeron que nos iban a tomar por sorpresa; pero salimos con los comandos y los esperamos, y así evitamos el ataque. Luego de eso me entregaron una placa de reconocimiento de mis superiores", agregó el exmilitar.

Foto: LPG/Jorge Carbajal

Hoy, en tiempos de paz, de un acuerdo que es desconocido por la actual Asamblea Legislativa y por el Gobierno en general, el exmilitar agradece a Dios la firma de ese acuerdo de cese de la guerra. "Cuando fueron los Acuerdos de Paz le di gracias a Dios, los políticos tiene su concepto, los que nacieron luego de 1992, luego de los Acuerdos, también, pero como militar, el propósito de esos acuerdos era el de un alto, el de un hasta aquí, de ya no más muertos ni de más lisiados del FMLN, de la Fuerza Armada ni de los civiles. No más destrucción de la economía, y de la infraestructura, y de ahí reconstruir el país y de tener la ansiada paz que los mismo Acuerdos Paz buscaban", explicó el hombre que porta una prótesis hasta abajo de la rodilla de su extremidad inferior derecha y que se la quita como una bota.

Con el indicativo de "Puma", Godoy Liborio ganó varios premios por su desempeño como militar de guerra, un total de siete. "Cuando me gradué de oficial, con mucho orgullo puedo decir que gané siete premios, cuatro de ellos por Espíritu Militar, uno por Clase de la Escuela Militar, por Mejor Compañero de Promoción y otro por Herido en Combate.

El exmilitar comenzó a estudiar para odontólogo, pero no terminó la carrera ni ejerció, y se dedicó a otros negocios familiares al salir de las filas militares.

Su deseo es que haya paz en El Salvador, que la democracia se fortalezca y que el actual Gobierno le apueste a la educación. "La educación es lo primero, ya que trabajo puede haber, pero si la población no estudia y no se prepara no va a poder desempeñar esos trabajos. El presidente debe escuchar al pueblo para tener éxito, él es una persona adulta y sabe lo que tiene que hacer", finalizó.

Las cinco esquirlas que aún tiene en su cabeza y que se puede tocar con los dedos son un recuerdo de los tiempos de guerra, de los años en que hermano contra hermano pelearon en El Salvador.