Capitán es enviado al penal de Metapán

El capitán Lisandro Moisés Chávez Vigil, condenado por haber alterado la escena del accidente en la que murió un motociclista, está detenido en el penal de Metapán desde el martes. Así lo decidió la Dirección General de Centros Penales (DGCP) debido a que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla le solicitó que le designara un reclusorio.El juez expuso que Chávez Vigil no debía estar detenido en el Estado Mayor Presidencial, donde permaneció durante el proceso, porque esa sede no era la indicada para que el imputado cumpla su condena de cinco años de prisión.El juez determinó que el capitán movió la camioneta, propiedad de CAPRES, que provocó un accidente de tránsito en el kilómetro 36 de la carretera CA-2 litoral poniente, en el puerto de la Libertad, el 1.º de mayo del 2016, cuando falleció el motociclista Mario Alberto García Cruz.La versión de la Policía Nacional Civil (PNC) señaló que detuvieron a Chávez Vigil para que no trasladara la camioneta. El capitán dijo en su defensa que recibió una orden de su superior para mover el automóvil. Los agentes aseguraron en el juicio que Chávez, de forma prepotente, les informó que debía trasladar la camioneta.“Varias veces le dijimos que no lo hiciera y él de forma prepotente nos dijo que sí y se fue”, relató uno de los testigos.El juez determinó que el capitán Chávez Vigil cometió el delito y resolvió: “Este juez considera que se alteró la posición de las cosas... Le creo a los señores testigos de la PNC”.El próximo 2 de marzo el tribunal hará lectura íntegra de la sentencia.