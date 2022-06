Capturados arbitrariamente "quedan registrados y propensos a que se los vuelvan a llevar", según abogada de Cristosal

Las capturas arbitrarias durante la imposición del estado de excepción en El Salvador, que se encuentra por cumplir casi tres meses, han sido un tema que ha llamado la atención de organizaciones de defensa de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, debido a la vulnerabilidad en la que estas personas quedan dentro de los penales y al salir de ellos.

Ante esto, la jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López, cuestionó la legalidad de las medidas aplicadas por parte de las autoridades de seguridad pública del país, quienes han capturado a decenas de personas sin tener pruebas contundentes que confirmen la participación de estas en algún delito o que formen parte de estructuras criminales, como señalan en los informes institucionales.

"El problema principal de las capturas arbitrarias en régimen de excepción es la vulnerabilidad en la que salen, quedan registrados; y por haber sido capturados en un régimen están propensos a que se los vuelvan a llevar aunque no hayan sido culpables de ningún delito", aseguró la abogada.

Además, con las nuevas reformas hechas al Código Procesal Penal, que extiende la detención administrativa y provisional, López asevera que la mayoría de capturados de manera injustificada pierden su trabajo, dejando a una familia sin ingresos por casi seis meses, porque "el trabajo no lo va a estar esperando. No es culpa del empleador no haberlo esperado".

Según la organización, gran parte de denuncias recibidas sobre este tipo de capturas son hechas por mujeres, lo que significa que la mayoría de capturados han sido hombres entre los 18 a 30 años, quienes al salir deberán enfrentarse a la búsqueda de un nuevo empleo.

La preocupación de las organizaciones de la Sociedad Civil, según la abogada, se enfoca principalmente en los derechos de las personas capturadas y no en la "defensa de criminales, como lo señala el discurso malintencionado de algunos funcionarios".

"Por años, desde gobiernos anteriores, las organizaciones de derechos humanos han venido señalando y trabajando a favor de las personas a las que se les vulneran sus derechos. Amnistía Internacional no ha comenzado a hacer llamados ahora que llegó Bukele al Gobierno; eso viene desde muchos años atrás y en su momento también fueron portada de los periódicos", puntualizó López.

Desde la aprobación del régimen de excepción a finales de marzo, las organizaciones humanitarias ya contabilizan más de 1,100 denuncias de capturas, principalmente de jóvenes que residen en zonas estigmatizadas.

Las violaciones a los derechos humanos, además, han provocado la muerte de más de una veintena de personas dentro de los recintos carcelarios, ya sea por malos tratos al interior de los recintos o por negligencia de las autoridades de Centros Penales con personas que padecen enfermedades crónicas.