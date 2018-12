Capturados por homicidio contra soldado

El Departamento de Investigaciones (DIN) de la Policía Nacional Civil (PNC) informó ayer sobre la captura de seis delincuentes señalados de participar en el crimen contra un elemento de la Fuerza Armada, cometido a inicios de este año en el municipio de Ahuachapán. Los detenidos fueron identificados como Mario Arturo López Echegoyén, de 22 años; Manuel Enrique Zepeda Artero, de 20; Carlos René Barrientos Pinzón, de 20; Carlos Humberto Peraza Ortiz, de 27; William Ernesto Vega Salazar, de 20 años; y Gerson Javier Pérez Madrid, de 19.

Las capturas se llevaron a cabo en diferentes caseríos del cantón San Lázaro, del municipio de Ahuachapán, explicó personal de la DIN.

Al grupo capturado la fiscalía lo acusa del delito de organizaciones terroristas, además de homicidio agravado por el asesinato de César Edgardo Clemente Anselmo, de 22 años y miembro de la Fuerza Armada, quien se encontraba destacado en la Brigada Especial de Seguridad Militar en San Salvador.

La acusación en contra de los implicados en el crimen del soldado fue presentada en el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, confirmó la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones realizadas hasta el momento por la DIN, el grupo de pandilleros interceptó al soldado el 27 de febrero de este año por la madrugada, cuando se dirigía hacia la base militar.

Clemente Anselmo murió horas después del ataque en el hospital Francisco Menéndez, de Ahuachapán, adonde fue trasladado por la PNC. De acuerdo con el dictamen forense, el cadáver tenía múltiples lesiones de arma de fuego y blanca.

El personal de investigaciones policiales manifestó que una de las posibles causas del crimen fue porque los delincuentes sospecharon que el militar fue testigo de otro hecho delincuencial.

"Hace meses se cometió un crimen en la zona en la que vivía el soldado, y los homicidas pensaron que él había visto cuando se cometió; pero no, el militar no vio, pero ellos no pensaron lo mismo y decidieron matarlo", comentó un oficial.

son los delincuentes capturados durante el operativo de la PNC.