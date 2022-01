Capturados por homicidio de hombre

Un hombre de entre 60 a 70 años, que no fue identificado por falta de documentos personales, fue asesinado ayer en la madrugada en el barrio El Calvario, de la ciudad de San Vicente.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), la víctima tenía múltiples lesiones de arma blanca en el cuello y otras partes del cuerpo, pero en el lugar donde se encontró el cadáver no había mucha sangre, por lo que se presumen que fue asesinado en otro lugar. "Fuimos alertados en la madrugada del hallazgo del cadáver por una llamada al sistema de emergencias 911. Al parecer el hombre no es de la zona por lo que no se descarta que se trate de una escena de liberación", dijeron.

Horas después, la Policía informó a través de sus redes sociales sobre la captura de los presuntos responsables del homicidio, a quienes señalaron como los pandilleros Elvis Alberto Flores, de 25 años, y José Salvador Osorio, de 55.

La PNC dijo que los dos hombres mataron a la víctima después de asaltarlo. Al momento de sus capturas les encontraron los documentos de identidad del occiso, pero no dieron su nombre.