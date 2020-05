Capturan a presunto feminicida

José Calixto Callejas Álvarez, de 36 años, señalado por la Policía como pandillero, fue capturado el domingo pasado por el delito de resistencia y en vías de investigación por el feminicidio de su expareja Sonia Jenny López cometido el pasado 28 de abril en Estanzuelas, Usulután. Según la información brindada por las autoridades policiales, la captura se realizó en la calle principal del caserío Alegría del cantón San Francisco, en Berlín Usulután, luego de que la PNC le diera seguimiento desde el día del homicidio de su expareja. "Se sospecha es el actor directo del crimen de su compañera de vida, hecho sucedido en Estanzuelas", señaló el oficial de turno de le delegación policial de Usulután.

El feminicidio ocurrió la noche del 28 de abril en el caserío Las Lajitas, del Cantón Condadillo, en Estanzuelas. La víctima a su antigua vivienda en busca de sus pertenencias debido a que se había separado de Callejas. La PNC indicó, que López fue atacada con arma blanca, y falleció cuando era trasladada en una patrulla hacia el hospital de Santiago de María.

Desde ese día se le daba seguimiento a Callejas, quien fue señalado como presunto hechor del asesinato. "Él se ha movido. Ustedes saben donde fue el homicidio, en Estanzuelas, y hoy fue detenido en Berlín, como que anduviera huyendo", dijo el oficial. El detenido alegó no tener nada que ver con el homicidio de su expareja. "La verdad yo no he hecho nada, ella llegó, pero yo nada que ver", manifestó.