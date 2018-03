Capturan a 12 jóvenes durante marcha de familiares de pandilleros

Lee también

Un grupo de aproximadamente 80 personas, acompañado por el obispo luterano Medardo Gómez, llegó hasta la Asamblea Legislativa para solicitar que no se apruebe la prorroga de las medidas extraordinarias. Durante la marcha, agentes de seguridad detuvieron a 12 jóvenes, presuntamente por no portar documentos. Además interceptaron un vehículo con tres familiares de pandilleros.Gómez afirmó que la política de seguridad actual implica una constante violación a los derechos humanos. Muestra de ello, según él, es que los reos se encuentran en situaciones deplorables.Familiares de pandilleros recluidos afirmaron que los cuerpos de seguridad les acosan y los han criminalizado por ser consanguíneos de delincuentes."Los delincuentes son ellos, ya están pagando, nosotros no", aseguró una de las manifestantes.Durante la.manifestación los participantes denunciaron acoso por parte de policías.