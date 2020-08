Capturan a 28 personas vinculadas a delitos sexuales, en su mayoría en perjuicio de menores de edad

La Dirección de la Defensa de los Intereses de la Sociedad San Salvador, este día giró 57 órdenes administrativas contra sujetos vinculados en diferentes delitos sexuales.

El Fiscal General Raúl Melara informó que de momento se han realizado 28 capturas efectivas.

De acuerdo con el funcionario, entre los delitos que se les imputan a los vinculados son: agresión sexual y acoso sexual, "en su mayoría ejecutados en perjuicio de menores de edad", dijo Melara.

Realizamos operación contra agresores sexuales en el área de San Salvador.



Se les acusa de Violaciones, Agresiones sexuales, Acoso, en su mayoría, contra menores de edad.



El operativo continúa. Seguimos trabajando. pic.twitter.com/Xkmd23jM0I — Raúl Melara (@MelaraRaul) August 21, 2020

Las órdenes fueron realizadas por medio de las oficinas de Mejicanos, San Marcos, Soyapango, Apopa y San Salvador.

Entre las detenciones hechas en la oficina de San Salvador, destaca la del subinspector Mayner Samuel García Gómez, por delito de acoso sexual a una agente de la Polícia Nacional Civil (PNC). Según el informe de la FGR, los hechos ocurrieron en el año 2019, cuando ambos estaban destacados en la División de Extinción de Dominio de la PNC; la captura fue hecha efectiva hoy a las 9:30 de la mañana, en la base de la División de Policía, ubicada en la Costa del Sol, departamento de La Paz.

Otra de las capturas es la del médico Chester Antonio Palacios Rogel, a quien se le acusa por el delito de agresión sexual en menor o incapaz continuada, en perjuicio de una niña de 9 años. Palacios Rogel fue capturado este día a las 7 de la mañana en las cercanías de la Procuraduría General de la República.

La Unidad Fiscal de Delitos Relativos a la Niñez Adolescencia y Mujer en su relación familiar de las diferentes sedes Fiscales, detalló que las ordenes de detención fueron emitidas de la siguiente manera: San Salvador ha ordenado trece detenciones, de las cuales nueve se han efectuado; San Marcos emitió once, se han capturados cinco; Soyapango entregó once, se han hecho efectivas siete; Mejicanos once de las cuales han detenido cinco, y Apopa giró once y se ha logrado la captura de uno.