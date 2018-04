Capturan a compañero de vida de Karla Turcios acusado de feminicidio

Mario Huezo, compañero de vida de la periodista de Grupo LPG, Karla Turcios, fue detenido ayer por la noche cerca del bulevar de los Héroes, en la capital, acusado de ser el responsable de su asesinato. La Policía Nacional Civil dijo que será acusado de feminicidio agravado.

El cuerpo de Karla fue encontrado el sábado 14 de abril en la carretera que conduce a Santa Rosa Guachipilín. Horas antes, su familia la había reportado desaparecida y su pareja aseguró que había intentado poner la denuncia ante las autoridades.

Feminicidio. Karla Turcios fue asesinada el sábado 14 de abril.

Ayer, durante una conferencia de prensa, el director de la PNC, Howard Cotto, aseguró que habían muchos elementos que les hacían creer a las autoridades que Huezo era el culpable del crimen.

En la conferencia de prensa, también brindó detalles el jefe fiscal de Santa Ana, Max Muñoz, quien aseguró que Karla fue asesinada entre las 10:00 y 12:00 de la mañana. La familia reportó su desaparición después de las 12:00 del mediodía.



Howard Cotto, director de la PNC

El fiscal también explicó que tienen elementos suficientes para creer que Mario Huezo trasladó el cuerpo de la periodista desde la colonia Costa Rica, donde residían, hasta la carretera donde fue encontrado.

Algunas de las pruebas con las que cuenta la FGR es la trayectoria que quedó establecida en uno los teléfonos móviles. Además, también hay rastros de la ruta que se pudo verificar en cámaras que se encuentran en la vía pública.

“La ruta señalada por las cámaras de vídeo vigilancia establecen con claridad que él (Huezo) tomó rumbo hacia la carretera Troncal del Norte, hasta llegar al punto en el cual liberó el cuerpo de Karla Turcios. A parte de esto, hay otros elementos que tienen que ver con el análisis de FGR y PNC, de bitácoras telefónicas que ubican y establecen con claridad el lugar donde se encontraba Mario Huezo al momento en que el cuerpo fue liberado”, explicó el director de la PNC.

“Se lograron destruir todas las versiones o coartadas de Mario Huezo, en la muerte de Karla Turcios. Tratamos de recolectar toda la información posible de las cámaras de vigilancia.”

Max Muñoz, Jefe de la oficina fiscal en Santa Ana

Cotto dijo que existe fuerte probabilidad que el homicidio se haya cometido en la casa de la pareja. “Es por eso que en este momento (ayer por la noche) las autoridades están llegando a la casa de habitación, donde reside incluso el padre de Karla, para obtener mayores indicios a través de pruebas técnicas que robustezcan la investigación”, aseguró el director.

Pésame. En la imagen, Mario Huezo, recibe condolencias en el sepelio de Karla Turcios.

Las autoridades también explicaron que el ahora acusado de feminicidio tenía en su poder una segunda carta anónima, similar a la que él asegura dejaron en su casa, pero que la mostró por accidente. Los anónimos están en poder de las autoridades y eran parecidas en forma y contenido.

Otro de los detalles que dijo el jefe fiscal, es que creen que el hijo de ambos pudo haber presenciado el crimen y que probablemente viajó en el vehículo en el que el acusado trasladó el cadáver de Karla. Sin embargo, debido a lo delicado del tema, explicó que no darían más detalles sobre este hecho en específico.

Mario Huezo, compañero de vida de Karla

Mantiene su inocencia

El compañero de vida de Karla aseguró ayer que mantiene su inocencia y que no tiene a ningún sospechoso en mente.

“La comunicación con la PNC ha sido bien escueta. A mí mis conocidos me preguntan que de quién sospecho y yo no sospecho de alguien específico porque no creo que alguien tuviera algo en contra de ella como para quitarle la vida”, dijo tras su detención.

Al consultarle sobre el hallazgo del segundo anónimo dijo desconocer cómo llegó a su bolsillo.

El compañero de vida identificó por medio de fotografías —el domingo 15 de abril— que el cadáver de la persona encontrada en la carretera hacia Santa Rosa Guachipilin era el de Turcios. En ese momento el subcomisionado destacado en Santa Ana, Hugo Bonilla, dijo que Huezo identificó la ropa que usaba Karla y una cicatriz que tenía.

Las mentiras

Las autoridades aseguran que Huezo mintió en toda su declaración.

En Santa Ana, Huezo presentó una segunda nota anónima relacionada al caso, que no había mostrado antes.

La PNC dice que no cree que hayan más personas involucradas en el crimen. Aunque no lo descartan.

La FGR dice que las declaraciones que Huezo brindó generaron dudas y contradicciones, que lo pusieron bajo la mira.

La FGR dice que Huezo estuvo todo el tiempo en la casa y a medio día salió hacia Santa Rosa Guachipilín.

La vivienda de Karla fue sometida ayer a una segunda inspección técnica. Creen que el homicidio ocurrió allí.