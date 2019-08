Capturan a conductor que agredió a gestores de tránsito: "Me siento muy arrepentido", dijo

El conductor del pick up negro placas P667446 que agredió a dos gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT) frente a la plaza Divino Salvador del Mundo en San Salvador fue capturado este sábado en flagrancia, anunció el ministro de Justicia y Seguridad Rogelio Rivas este sábado al mediodía.

Fue identificado como Erick Edilberto Flores Martínez, de 30 años de edad. Fue presentado con cargos de lesiones y amenazas de muerte. Será puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), institución encargada de presentar la acusación formal para iniciar el proceso judicial.

De acuerdo con el artículo 154 del Código Penal de El Salvador, "el que amenazare a otro con producirle a él o a su familia, un daño que constituyere delito, en sus personas, libertad, libertad sexual, honor o en su patrimonio, será sancionado con prisión de uno a tres años".

Flores fue capturado en Ciudad Futura, Cuscatancingo, "a través de un seguimiento de vigilancia", dijo el subcomisionado Carlos Romero, de la delegación policial de San Salvador.

Foto: Cortesía/PNC

"Es una muestra de la efectividad de la Policía. Estamos dispuestos a reaccionar de esta manera en contra de cualquier persona que actúe de forma violenta o atente contra la integridad de otras personas y de estos trabajadores que el único trabajo que tienen es regular el tráfico", añadió Romero.

Antes de efectuarse la captura, Rivas había asegurado que el agresor sería llevado “ante la justicia”, porque no tolerarán el “irrespeto a la autoridad”.

La PNC presentó al detenido ante los medios de comunicación, momento en el que Flores habló ante las cámaras y manifestó que tomará resposabilidad por sus actos.

"Miren, yo no he agachado la cara, la verdad que los errores se cometen y de los errores uno aprende", dijo. "Como dice el señor comisionado, de estos errores tengo que empezar a respetar a los gestores... y (quiero) pedirle disculpas (al gestor) si se siente ofendido y está golpeado, pedirle perdón porque lo golpeé... me siento muy arrepentido", aseguró.

Agregó que fue un momento de "cólera" el que "lo llevó" a actuar de esa manera. "Créanme, no es orgulloso estar así pero igual no me achico... nada más decirles que yo soy el muchacho que cometí esas cosas, mi familia no tiene nada que ver, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi suegra, nadie, y por eso estoy dando la cara, porque ellos no tienen nada que ver", remarcó.

"Yo soy el culpable de mis actos, y la verdad que sí tienen razón, hay que pagarlo. La verdad que ellos (gestores) tienen su derecho, ganan su dinero, están asoliándose y todo", reconoció.

Por otra parte, aseguró que fue el gestor de tránsito que lo "agredió primero". "Porque yo iba pasando, primero me dio el paso y después yo me detuve para darle el paso porque pensé que iba a seguir dando vía al siguiente carril, y él se quedó en medio de un carro y del otro y se metió enmedio de los dos carros y golpeó el espejo de donde iba manejando, y la verdad que quiérase o no, como les digo, un impulso de enojo (fue) lo que me llevó... y le pido disculpas al muchacho", reiteró.

Por su parte, el VMT dijo en Twitter que “los tiempos en que la Ley se irrespetaba y la ley del más fuerte predominaba, se han terminado”.

Manifestó que estaban trabajando en coordinación con Rivas y la Policía Nacional Civil (PNC) para investigar el hecho.

El video de la agresión fue difundida en Twitter el viernes y se viralizó rápidamente.