Capturan a dos mujeres que llevaban una maleta con 53 paquetes de marihuana

Dos mujeres fueron capturadas por el Grupo de Operaciones Antinarcóticas (GOAN) con 53 paquetes de marihuana en el municipio de San Francisco Menéndez, en el departamento de Ahuachapán.

Las capturadas fueron identificadas como Mabelin Tatiana Leiva Castillo, de 19 años, y Roxana Ivette Manzanares de Huezo, de 47.

Las autoridades interceptaron a ambas cuando se encontraban en la terminal de buses contigua a la aduana de la frontera La Hachadura. A las dos se les registró un equipaje, en el cual se les encontraron los paquetes de marihuana.

FOTO: Cortesía GOAN

El GOAN sostuvo que las dos mujeres serán acusadas de los delitos relacionados al tráfico ilícito de drogas, los cuales están tipificados en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.

Plantación de Marihuana en Metapán

Por otra parte, una plantación de marihuana fue encontrada en el cantón Camulian, en el municipio de Metapán (Santa Ana) por la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades policiales reportaron que la plantación comprendía una 200 plantas y fue hallada como parte de "las acciones (realizadas) en contra del cultivo y tráfico de este tipo de droga".

Foto: Cortesía DAN

La DAN no detalló quiénes son los responsables de cultivar la plantación. Únicamente afirmó que con este hallazgo, se evita que este tipo de droga "no ingrese oculta en las fronteras autorizadas o sea introducida por pasos no habilitados".

La institución mencionó que, en lo que va de 2018, ha realizado la detención de 2,569 personas vinculadas al tráfico y posesión de drogas. Además, ha incautado 1,362 plantas de marihuana.

"Toda la droga (incautada hasta ahora) tiene un valor comercial en el mercado de $75,433,229.98 dólares", expresó la DAN.