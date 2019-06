Capturan a esposa e hijo de ex alcalde de Apopa y a otros por corrupción

La esposa e hijo del ex alcalde de Apopa Elías Hernández fueron capturados junto a abogados y otras personas por delitos de corrupción como cohecho y soborno, informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).

El ex alcalde fue capturado en junio de 2016 y fue procesado por homicidio tentado y agrupaciones ilícitas.

La Fiscalía expuso en julio del año pasado que Darwin Elías Hernández, hijo del ex alcalde, y Juan Ramón Rivas, abogado defensor, mantuvieron comunicación con un testigo protegido que desapareció y no llegó a declarar en el juicio en el que el ex alcalde era procesado por homicidio tentado. El exfuncionario resultó absuelto de este delito en julio del año pasado.

Además, aunque Hernández se convirtió en febrero de 2018 en el primer funcionario condenado por favorecer a pandilleros con fondos municipales, la Cámara Especializada de lo Penal anuló la pena de 12 años en agosto del mismo año y ordenó que se repitiera el juicio.

Hernández es parte de la lista de salvadoreños corruptos elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EUA). En esta figuran otras figuras políticas como los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.

A primeras horas de la mañana de este lunes, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, anunció que la Policía Nacional Civil (PNC) había realizado detenciones “relacionadas a hechos de corrupción” y que las daría a conocer “en unas horas”.

Destacó que son “las primeras capturas” de la PNC tras el cambio de autoridades. Desde el domingo, el nuevo director general es el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, quien antes era subdirector de Áreas Especializadas de la PNC, jefe de la región metropolitana y de la División Antinarcóticos (DAN).