Capturan a estudiante señalado de abuso sexual contra alumna

La Policía Nacional Civil (PNC) de Sonsonate capturó a José Wilfredo Cruz Orellana, de 18 años, quien fue acusado de violación en perjuicio de una supuesta compañera de estudios de un centro escolar de la colonia Santa Emilia, en el municipio de Izalco, en el que estudia tercer grado tres veces a la semana.

De acuerdo con la policía, Cruz es integrante de una estructura delictiva que delinque en la zona de Izalco y fue capturado el miércoles de la semana anterior en las afueras del centro judicial de la ciudad de Sonsonate, después de recuperar la libertad en un caso por el delito de resistencia.

Según las investigaciones, se le acusa de privar de libertad a una mujer y después cometer abuso sexual contra ella.

El pandillero fue capturado por primera vez el jueves 2 de agosto, en pleno periodo vacacional por las fiestas agostinas, en un control policial que había en la carretera hacia la playa Los Cóbanos, en Acajutla, Sonsonate, cuando junto a un grupo de su centro escolar regresaba de una excursión organizada con varios alumnos.

"Yo no sé por qué me han detenido. Cuando venía de la excursión de Los Cóbanos, me bajaron del bus, y después (el miércoles) me dijeron que estaba capturado por violación", fue la explicación de Cruz al ser presentado.

La PNC no quiso brindar mayores detalles sobre la víctima ni confirmar que era una alumna; se limitó a informar que después de salir del juzgado donde fue procesado por resistencia, a Cruz Orellana se le leyó una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), pues está acusado de los delitos de privación de libertad y violación.

"Queremos que los padres de familia apoyen a sus hijas para que denuncien cualquier abuso", dijo un oficial de Investigación.

Cruz explicó que actualmente estudia tercer grado porque aplazó varios años y que desconoce quién lo acusó de violación.

Será llevado en las próximas horas a audiencia inicial al Juzgado de Paz de Izalco, municipio donde supuestamente cometió el delito.