Capturan a exministro de Seguridad tras entrega voluntaria

El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ordenó la captura del exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, luego de recibir la notificación de la Cámara Tercero de lo Penal, quien resolvió en contra del exfuncionario y 20 personas más.

Ante la notifiación recibida, Landaverde se presentó en las instalaciones del Juzgado para entregarse a las autoridades de manera voluntaria. "Tengo conocimiento que la cámara resolvió en contra nuestra, entonces entiendo que hay una orden de detención en contra mía, por ese motivo, de forma voluntaria, me he presentado", expresó el exministro.

En estos momentos el exministro Ramírez Landaverde se entrega voluntariamente en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador. Está a la espera que autoridadades policiales hagan efectiva su captura. pic.twitter.com/JqV5imACJg — LPGJudicial (@LPGJudicial) December 6, 2021

Por la llegada voluntaria, Landaverde fue puesto a la espera luego de entregar sus documentos con lo que procederán a la captura.

En ocasiones anteriores, el exfuncionario aseveró ser parte de una persecución política ya que está siendo procesado de manera arbitraria, por hechos que considera falsos.

Además, explicó que las razones por las que se presentó ante el juzgado fue porque la Cámara resolvió sobre la petición de revocatoria de la detención provisional que posesía en su contra, a pesar de haber cumplido las medidas.

Exministro de seguridad a la espera de su detención. Foto: LPG/ José Cardona

Asimismo, explicó que se someterá a todos los procesos que ordenen los tribunales, para colaborar con las autoridades. "Este es un caso eminentemente político. Confiamos que en que no hemos hecho nada malo y vamos a dar pelea", explicó el exfuncionario.

Landaverde detalló que actualmente se le ha privado de su salario, algo que le impide poder ayudar a su familia y reduce los recursos para poder establecer su defensa.

Esta no es la primera vez que el también polícia se entrega de manera voluntaria, sin embargo, no se procedía a su captura por no tener las órdenes correspondientes.