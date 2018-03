Capturan a hijo de subcomisionada con subametralladora

Lee también

Carlos Ramón Fernández, de 27 años, hijo de la subcomisionada Ana Cristiana Fernández, fue detenido la noche del jueves en su vivienda ubicada en la colonia Satélite de San Miguel, por encontrarle una subametralladora, la cual está asignada a la subcomisionada.De acuerdo con el jefe de la delegación migueleña, Gersan Pérez, Fernández realizó una llamada al Sistema de Emergencia 911, denunciando que un sujeto se encontraba en el techo de su vivienda. Al llegar la PNC al lugar, encontró al hombre acostado en la “duralita” de la casa.Los elementos de la Policía lo bajaron y lo detuvieron por el delito de violación de morada; sin embargo, el hombre, de quien la PNC no brindó identidad, manifestó que Fernández lo había amenazado con una pistola, por lo que los Policías realizaron revisión rápida en la vivienda, encontrando la subametralladora, de la cual no tenía documentos. Se procedió a la detención de Fernández, bajo el delito de tenencia, portación, y conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego.“Es una mini subametralladora, calibre 9 milímetros, el arma es policial. En redes sociales circula que el muchacho es pandillero, ladrón y delincuente; eso es negativo, las cosas no ocurrieron cómo se especulan en internet”, informó PérezLa subcomisionada se encuentra destacada en la Unidad de Derechos Humanos de la PNC; mientras que el hijo fue agente de la División de Protección de Personalidades Importantes (PPI) de la Policía y prestó sus servicios, hasta el 2014, para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se encuentran investigando por qué el hombre se encontraba en el techo de la vivienda de Carlos.“Es la pistola asignada a la mamá. Él fue PPI. Tenemos información que este muchacho cuida a la mamá, cuando ella va a salir; se supone que por eso es que él tenía el arma, pero eso no es correcto”, dijo una fuente fiscal.Carlos se encuentra detenido en el área de prevención de la delegación migueleña.