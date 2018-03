Capturan a hombre acusado de haber violado a su hijastra en Usulután

Lee también

Francisco L., de 30 años, fue capturado en el municipio de Puerto El Triunfo (Usulután), acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra de cinco años, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).El hombre fue capturado mediante una orden administrativa girada por la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que una familiar de la menor denunciara el hecho.El detenido manifestó que su compañera de vida y madre de la niña falleció hace 14 meses aproximadamente y desde ese entonces no visita a la menor, ya que está al cuidado de unos familiares.“Esta es una mentira; me quieren perjudicar y no sé por qué, si yo nunca visito a la niña y mi compañera de vida murió en un hospital de una enfermedad y yo estuve siempre con ella, pero la familia de ella nunca me quiso y me quieren perjudicar”, expresó el capturado.Las autoridades policiales no determinaron cuántas veces habría sido abusada supuestamente la menor y solo se limitaron a decir que en una ocasión fue en el 2014.Otras capturasPor su parte, en la colonia Vista Hermosa de Jiquilisco fue capturado Nelson David Castillo, de 20 años, a quien le encontraron 31 porciones de marihuana.Mientras que en la comunidad La Tirana de Jiquilisco, la policía le decomisó una escopeta calibre 12 milímetros a Juan José Díaz Martínez, de 30 años, quien es miembro activo de pandillas, según la Policía.Asimismo, en Santa Elena, la PNC realizó la captura en flagrancia de Lázaro Alexander Escobar Pineda, de 41 años; a quien lo sorprendieron manejando un automóvil con 252 grados de alcohol en la sangre.Herberth Donaldo Cruz Campos, de 41 años; Rodolfo González, y Douglas Campos; ambos de 30; fueron capturados por la PNC por el delitos de lesiones. Las detenciones fueron realizadas en los municipios de Jiquilisco y Ozatlán.Y en los municipios de Berlín y California fueron detenidos por el delito de amenazas Geovany Esaú Martínez, de 33 años; Oscar Alexander Amaya, de 37; y Jorge Gustavo Rivas Lemus, de 40.