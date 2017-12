Capturan a hombre en San Salvador por expresiones contra la mujer

José Roberto Reyes Barahona, de 26 años, fue capturado ayer en San Salvador por agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de expresiones de violencia en contra de la mujer. El detenido, según el reporte de la Policía, era reclamado por el Juzgado Décimo de Instrucción de San Salvador.

La policía no reveló más detalles, únicamente explicó que aunque este delito no es sancionado con cárcel, los juzgados pueden ordenar la captura de los imputados si no se presentan a sus audiencias.

Los datos estadísticos de la Policía revelan que las denuncias del delito de expresiones de violencia en contra de las mujeres aumentó este año con respecto de 2016. Hasta octubre iban más de 1,300 denuncias, mientras que el año pasado cerró con 712 denuncias.

La policía también informó ayer que en el bulevar Venezuela de San Salvador fue capturado Juan Carlos Najarro Alfaro, de 39 años, por el delito de hurto agravado. Según el informe policial, el hombre era reclamado por el tribunal Primero de Instrucción de San Salvador.

Durante un operativo de la subdelegación policial del Centro Histórico fueron capturados José Wilfredo Hernández Barahona y Mario Amílcar Castellón Morán por el delito de agrupaciones ilícitas.

La policía explicó que los dos hombres viajaban en el vehículo placas P-371-553, color blanco, que supuestamente fue utilizado en un robo de $700 en el departamento de La Unión. Ese atraco, según la denuncia, ocurrió el 26 de diciembre pasado.

Según el comunicado de la Policía, todos los capturados serán remitidos en las próximas horas a la Fiscalía General de la República (FGR).