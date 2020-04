Capturan a hombre que amenazó a opositores de Bukele y puso a sus órdenes a grupo "fuertemente armado"

Aron Elías Martínez Santos fue capturado el jueves con una orden administrativa girada por la Fiscalía General de la República (FGR) por incitación pública de actos de terrorismo, apología del delito y casos especiales de amenazas.

Martínez publicó el martes (21.05.2020) un video en el que lanza amenazas contra los opositores del presidente Nayib Bukele y dice que hay otras 60 personas fuertemente armadas que se ponen a las órdenes del mandatario, su "comandante".

"No soy de una banda. No soy policía. No soy soldado. No soy vigilante. Yo soy guardaespaldas y le quiero decir este comunicado a los que quieren levantar a la gente en contra del presidente Nayib Bukele. Señor presidente Nayib Bukele, ahí estamos comandante. Soy un guardaespaldas que tiene de la mano como a 60 cabrones fuertemente armados. Estamos a la orden, mi comandante", dice.

El fiscal general Raúl Melara dio a conocer su captura en la noche del jueves. "No podemos permitir que este tipo de personas amenace la tranquilidad de nuestra gente", dijo.

Un fiscal mencionó que el detenido portaba un arma de grueso calibre, "al parecer un fusil o escopeta", en el video.

"Esta persona detenida subió un video en el cual aparecía él portando un arma de fuego de grueso calibre, al parecer un fusil o escopeta, y en el mismo él expresaba en una forma desafiante y amenazante de que tenía 60 sujetos más de su misma organización y que estaba dispuesto a enfrentar a cualquier persona que desafiara las órdenes o instrucciones del señor presidente de la república, lo cual a la luz de esta Ley especial de actos contra el terrirismo sanciona este tipo de actos pues de alguna forma crea alarma, temor o terror... ninguna persona tiene la facultad de poder amedrentar a la ciudadanía y mucho menos a otros funcionarios de cualquiera de los órganos del Estado", dijo un fiscal.

En tanto, ni Bukele ni funcionarios de su Gobierno se han pronunciado al respecto.

Este caso ocurre mientras diferentes organismos nacionales e internacionales denuncian al Gobierno de Bukele por el irrespeto al Estado de Derecho y excesos en las atribuciones del órgano Ejecutivo durante la pandemia por covid-19, y llaman al respeto de los derechos humanos así como el acatamiento de las órdenes de la Sala de lo Constitucional (CSJ).

Además, las amenazas surgen la misma semana en que Bukele insultó a la oposición utilizando una frase señalada de misógina y que forma parte de la violencia simbólica que se ejerce contra la mujer.