Capturan a hondureños por contrabando de mercadería

Dos hermanos de nacionalidad hondureña, pero que tienen residencia en Santa Rosa de Lima, en La Unión, fueron capturados cuando ingresaban por un punto fronterizo no habilitado con el vecino país y traían consigo mercadería de contrabando, según informó la Policía Nacional Civil (PNC) de ese departamento.

Los dos hombres fueron intervenidos por soldados del Comando Sumpul que patrullaban el paso fronterizo no habilitado conocido como "Los Rillitos", del caserío El Pinal, en el cantón El Guayabo, de Concepción de Oriente.

Ambos individuos se transportaban abordo de un pick up en el que trasladaban la mercadería que no había sido declarada en la frontera y que al ser interceptados no mostraron la documentación respectiva.

Los capturados fueron identificados como Selvin Javier, de 35 años; y su hermano Miguel Ángel, de 33, ambos de apellido Berríos.

Ellos se conducían en el vehículo en el que transportaban mercadería como tomates, papas, limones, ajos, entre otros.

"Lo que ocurre es que se necesita contrarrestar este tipo de hechos, por que se sabe que hay más tráfico de mercadería de este tipo que está golpeando la economía de comercio local en el país y por eso ellos van a ser puestos a la orden de los juzgados por el delito de que se les atribuye", dijo el subinspector Billy Ortiz, oficial de servicio de la PNC.

Según las estimaciones de las autoridades policiales, la mercadería y el vehículo decomisado podría estar valorados en unos $10,000, y se presume que dichas verduras eran trasladadas desde Honduras para ser comercializadas en el mercado de Santa Rosa de Lima.

La Policía ha identificado que en dicho mercado es donde se da la mayor venta de la productos que ingresa de contrabando.

Este decomiso se suma a otros que se han realizado en el inicio de este año, en donde se ha incautado lácteos, ropa y zapatos, artículos de primera necesidad y de aseo personal, al igual que medicamentos que han pretendido ingresar al país sin someterse a los controles de sanidad y sin hacer la respectiva declaración de impuestos en la Aduana El Amatillo, de Pasaquina.