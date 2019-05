Capturan a motociclista por manejar ebrio en San Vicente

El conductor de una motocicleta fue capturado el domingo en la tarde por el delito de conducción peligrosa en la carretera Panamericana, en las inmediaciones del desvío hacia el cantón San Felipe, de Apastepeque, en San Vicente.

La Policía Nacional Civil (PNC) lo identificó como Edwardo Isaac Henríquez Castro, de 41 años de edad, residente en el municipio de San Vicente.

Foto: Cortesía

Según el reporte oficial, Henríquez se desplazaba por la carretera realizando maniobras sospechosas, por lo que agentes de la Policía Rural que realizaban otro procedimiento en la zona lo intervinieron.

“La patrulla rural de San Felipe iba a la altura del desvío y encontraron al sujeto quien conducía una motocicleta en aparente estado de ebriedad. La prueba arrojó un resultado de 417 grados de alcohol en sangre”, afirmaron.

Agregaron que el motociclista será acusado de conducción peligrosa, y que con la captura “le salvaron la vida a él y posiblemente a alguien más, ya que aseguraron que el nivel de ingesta de alcohol con el que manejaba era un peligro.

Las autoridades del Departamento de Tránsito reiteraron que han realizado diferentes actividades como parte de las campañas de prevención a conductores, en las que se hace énfasis de no conducir en estado de ebriedad; sin embargo, hay algunos que aun no toman consciencia.

“En Semana Santa bajaron considerablemente los accidentes, no tuvimos fallecidos, pero no conducir ebrio sigue siendo una conducta que no quieren asumir todos. Este hombre detenido ayer (domingo) seguro se hubiera accidentado o chocado con otro vehículo”, dijo un fuente policial.

Agregó que en el país a diario hay entre cuatro y cinco fallecidos por accidentabilidad, cifras que han llevado a realizar campañas como la denominada "Piensa, puede ser tu familia", en referencia a las consecuencias que tiene provocar o ser víctima de un accidente vial, la cual han realizado localmente en coordinación con el Consejo Departamental de Seguridad Vial de San Vicente (CODASEVI).