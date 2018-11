Capturan a presunto responsable de haber provocado incendio en 2 mesones y 2 viviendas en Centro Histórico

Un hombre identificado como Manuel de Jesús Panameño fue capturado ayer por la Policía Nacional Civil (PNC) como el principal sospechoso de haber provocado el incendio que consumió el martes por la noche dos mesones, una sastrería, un depósito de bebidas y un taller de reparación de electrodomésticos en el Centro Histórico.

Las autoridades no especificaron por qué Panameño es el principal responsable en este hecho, pero sí detallaron que tenía cinco años de vivir en uno de los mesones que se calcinaron. Aseguraron que anteriormente había residido en Estados Unidos.

El Cuerpo de Bomberos estableció ayer que el fuego fue provocado, aunque no establecieron oficialmente la forma que se pudo generar.

Quienes sí detallaron cómo pudo propiciarse el siniestro fueron habitantes del lugar, que sostuvieron que el incendio fue provocado por una persona que, luego de fumar, arrojó en el lugar una colilla encendida de cigarro que provocó el percance.

Los vecinos no identificaron a la persona, pero sí manifestaron que ya le habían repetido que dejara de fumar en el lugar para evitar problemas. La versión fue recogida de manera preliminar por autoridades de la PNC, quienes ya retomaron el caso para esclarecer la situación.

La captura del sospechoso fue confirmada por la propietaria de uno de los mesones, quien aseguró que interpuso la denuncia para que las autoridades comiencen las investigaciones del caso.

"Ya está preso (el presunto responsable). Acaba de decirme el señor oficial de que ya aceptó que él hizo esto (provocó el incendio)", dijo una mujer solo identificada como Aída al Noticiero Hechos de Canal 12.

La mujer sostuvo que registró cuantiosas pérdidas que fueron consumidas por el fuego. "Yo no he perdido un cinco. Yo quiero justicia de verdad, porque a mí nadie ha venido y me ha dicho: 'Mirá, Aida, tomá te voy a regalar cinco pesos. Aquí todo mundo le puede decir que yo, desde las 4 de la mañana, estoy levantada trabajando", dijo la propietaria de uno de los inmuebles.



El siniestro se registró en una propiedad ubicada entre la 17 avenida norte, 15 avenida norte y la primera calle poniente el martes por la noche. Las autoridades reportaron que como consecuencia de este siniestro, casi 50 personas resultaron evacuadas y fueron llevadas a un lugar cerca de la zona donde sucedió el incendio que se habilitó como albergue.