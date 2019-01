Capturan a septuagenario que mató a su mujer por celos en Nueva Esparta

Un hombre de la tercera edad fue capturado en el caserío Las Lomitas, del cantón Las Marías, en Nueva Esparta (La Unión), y según informó la Policía Nacional Civil (PNC), el septuagenario es vinculado al feminicidio agravado de su compañera de vida.

El capturado fue identificado como José Santos Alvarenga Reyes, de 74 años, quien según la Policía, fue el responsable de asesinar a su pareja que respondía al nombre de Silvia Alvarado, de 38 años, cuyo hecho fue cometido el 3 de diciembre del año recién pasado.

"Ya habían existido algunos antecedentes de violencia intrafamiliar, pero el móvil fue primero por los celos y agregado que el señor andaba en estado de ebriedad el día que cometió el hecho", explicó el jefe de investigaciones de la PNC de La Unión.

De acuerdo al relato de los hechos, el día del feminicidio el ahora capturado y la víctima sostuvieron una discusión acalorada y posteriormente el hombre procedió a efectuarle lesiones con un arma blanca (corvo) y aunque la mujer trató de huir, el victimario logró alcanzarla y le realizó otras lesiones hasta causarle la muerte.

Tras cometer el hecho, Alvarenga se dio a la fuga, pero la Policía le dio seguimientos y monto vigilancias principalmente en los lugares donde permanecían los cuatro hijos que procreó con su mujer, pues sospechaban que para las fiestas de navidad y fin de año, el hombre trataría de estar con ellos, y fue así como se logró su detención.

El capturado aceptó haber cometido el crimen contra su compañera de vida y al ser cuestionado sobre los motivos que lo llevaron a asesinar a la madre de sus hijos, confirmó la hipótesis planteada por las autoridades policiales.

"Es que mi esposa estaba viviendo con otro varón y él se andaba burlando de mi y ella también. Yo no me recuerdo de ese momento porque fue una gran cólera la que tuve y se me atravesó esa mala tentación, pero yo me hago cargo de lo que hice", dijo el hombre de la tercera edad.

El año pasado la PNC de La Unión, reportó ocho mujeres asesinadas en diferentes circunstancias, dos de esos hechos han sido tipificados como feminicidios agravado por las circunstancias en las que se dieron los crímenes y los responsables ya están siendo procesados.